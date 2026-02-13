Mara Sattei pubblica “Che me ne faccio del tempo”: un viaggio intimo tra presenza e consapevolezza

Connect with us

Nel pieno dell’attesa per la sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, Mara Sattei torna con un nuovo progetto discografico, “Che me ne faccio del tempo”, disponibile da oggi in digitale. L’album, pubblicato per Epic Records Italy/Sony Music Italy, arriverà anche in formato fisico da venerdì 27 febbraio, arricchito da nuove tracce, tra cui il brano sanremese “Le cose che non sai di me” e una collaborazione d’eccezione con Elisa.

Un disco che racconta il valore del tempo, non come urgenza ma come presenza. Sattei riflette su un tema universale, che diventa materia sonora e poetica attraverso testi e atmosfere che invitano l’ascoltatore a fermarsi e a vivere ogni istante con consapevolezza. *“Il tempo che smette di essere urgenza e diventa presenza”*, si legge nel comunicato che accompagna l’uscita del disco: una dichiarazione d’intenti che riassume l’essenza dell’intero progetto.

Ad affiancare la cantautrice in questo percorso artistico ci sono tre nomi d’eccellenza: Noemi, thasup e Mecna. Quest’ultimo sarà al suo fianco anche durante la serata cover del Festival di Sanremo, dove interpreteranno insieme “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli. In questa nuova fase, Mara Sattei prosegue nella costruzione di un linguaggio musicale che unisce pop e sonorità urban, rimanendo fedele a una sensibilità immediata ma mai scontata.

“Che me ne faccio del tempo” si compone di sedici tracce, molte delle quali inedite, che esplorano con profondità e delicatezza le sfumature emotive di chi sa guardare dentro di sé senza temere il silenzio. Tra i momenti più attesi figura la collaborazione con Elisa, presente esclusivamente nel formato fisico, un incontro artistico che promette intensità e nuove prospettive sonore.

A dare ulteriore valore a questo progetto c’è anche la scelta di proporre un’edizione fisica più ampia rispetto a quella digitale – disponibile in versione CD e doppio vinile, sia standard che autografata – come gesto di gratitudine verso chi sceglie di dedicare tempo all’ascolto. Un invito a riscoprire il piacere di vivere la musica nella sua dimensione più tangibile e completa.

Questo disco arriva dopo anni di successi che hanno consacrato la cantautrice come una delle voci più riconoscibili della scena pop contemporanea. Diciotto dischi di platino e sei d’oro, collaborazioni importanti – da Spigoli con Carl Brave e thasup, a Parentesi con Giorgia, fino alla hit estiva La dolce vita con Fedez e Tananai – testimoniano un percorso costante e in continua evoluzione. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con Duemilaminuti, certificato doppio platino, Sattei ha proseguito con singoli di successo come Tasche, Piango in discoteca e Mare aperto.

Nel 2024 l’artista ha riletto con coraggio un classico dei primi anni Duemila con Tempo (All the Things She Said), a cui sono seguiti i brani Solo guai e l’album collaborativo Casa Gospel con thasup, certificato oro. Un percorso che nel 2025 ha trovato continuità con nuovi brani, fino al 2026, anno in cui la sua ricerca musicale approda a una forma più matura e consapevole.

“Che me ne faccio del tempo” è dunque molto più di un semplice album: è un invito a rallentare, ad ascoltare e ad accogliere la realtà nel suo ritmo naturale. Un progetto che conferma Mara Sattei come una delle voci più autentiche e trasversali della musica italiana contemporanea, capace di trasformare la riflessione sul tempo in un’esperienza emotiva e artistica profonda.

