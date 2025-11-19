Connect with us

Mara Sattei torna con "Sopra di me": un salto nel vuoto tra istinto e consapevolezza

Dopo il successo di “giorni tristi”, che ha inaugurato una nuova fase della sua carriera, Mara Sattei torna con un singolo che segna un ulteriore passo verso la maturità artistica: “Sopra di me”, disponibile in radio e in digitale da venerdì 21 novembre per Epic Records Italy/Sony Music Italy. Il brano è il risultato di un incontro creativo profondo e significativo con Madame, che ha donato all’artista una prima scrittura poi completamente rielaborata “a quattro mani”.

La canzone nasce come un viaggio emozionale nel coraggio di lasciarsi andare. “Sopra di me” racconta il salto nel vuoto che accompagna la scelta di affidarsi al proprio istinto, anche quando significa muoversi in solitudine. L’invito è quello di accettare la vulnerabilità come condizione necessaria per ritrovarsi.

«“Sopra di me” è arrivato mesi fa, ed è stato un colpo di fulmine immediato. Ma serviva tempo, per capirlo, per capire se potessi entrare nella sua pelle. La scrittura di Madame è identitaria, precisa, riconoscibile. Dare nuova voce a un universo così definito significa destrutturarlo quel tanto che basta per renderlo proprio, senza tradirne forma e contenuto. Ho scelto di mantenere molte parti nate dalla penna di Madame proprio perché portavano un significato che non andava toccato», racconta l’artista.

Nel brano, Mara esplora la possibilità di abitare lo spazio musicale altrui, mantenendone l’autenticità ma aggiungendo la propria essenza. Il momento più personale arriva nello special finale, scritto da lei stessa: una chiusura che rappresenta la liberazione e la rinascita della protagonista, simbolo della consapevolezza ritrovata.

La produzione, curata da Bias, Dona ed Enrico Brun, accompagna l’evoluzione narrativa del pezzo con equilibrio e intensità. La canzone cresce lentamente, come un respiro che si espande, fino ad aprirsi al mondo. L’atmosfera sonora restituisce il senso di un percorso interiore che parte dal silenzio per giungere alla piena accettazione di sé.

Con “Sopra di me”, Mara Sattei consolida la sua identità artistica, capace di unire sonorità pop e urban con una scrittura intima e riflessiva. Il brano arriva dopo “giorni tristi”, una canzone che ha rappresentato un momento di introspezione e crescita, in cui il dolore non è vissuto come una fine ma come un passaggio necessario per rinascere.

Nella carriera di Mara si riconoscono semplicità, freschezza e una continua evoluzione. Dalle prime esperienze a 13 anni fino ai grandi successi discografici, la sua voce è diventata una delle più rappresentative della nuova scena italiana. Diciotto dischi di platino e sei d’oro ne testimoniano il percorso costante e la capacità di attraversare generi e collaborazioni. Tra i suoi brani più amati figurano “Spigoli” con Carl Brave e thasup, “ALTALENE” con Coez e thasup, “Dilemme Remix” con Lous and the Yakuza, la struggente “Parentesi” con Giorgia e il tormentone estivo “LA DOLCE VITA” con Fedez e Tananai, certificato sei volte platino.

Il 2023 l’ha vista protagonista sul palco del Festival di Sanremo con “Duemilaminuti”, diventato doppio platino, mentre il 2024 ha confermato la sua versatilità con singoli come “Tempo (All the Things She Said)” e “Solo guai”, fino al progetto collaborativo “Casa Gospel”, realizzato con il fratello thasup e certificato oro.

Con “Sopra di me”, Mara Sattei rinnova la sua voglia di mettersi in gioco, affrontando nuove sfide sonore e narrative. Il singolo rappresenta non solo un atto di coraggio ma anche un’affermazione di libertà creativa. È la testimonianza di un’artista che continua a reinventarsi, trovando nella musica il luogo dove ogni salto nel vuoto diventa possibilità.

