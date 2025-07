MARCO MASINI: al via stasera il tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”

Nel 2025, Marco Masini celebra 35 anni di carriera costellati di musica e emozioni che hanno segnato profondamente la scena musicale italiana. Questo anno speciale rappresenta anche il 30° anniversario dell’album “Il Cielo della Vergine”, che include il celebre brano “Bella Stronza”. Con queste importanti ricorrenze, Masini darà vita a un lungo viaggio musicale attraverso il suo repertorio con il tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”.

Il tour prende il via stasera con la data zero nell’Area Verde di Capannori, Lucca. Domani, i fan potranno assistere al concerto al Palazzo Farnese di Piacenza e il 7 luglio al Castello di Udine. La tournée include numerose tappe in tutta Italia, con date speciali nei palasport di Roma, Milano e Firenze in ottobre.

Importanti traguardi musicali segnano la carriera di Masini. Nel 1990, ottiene una grande vittoria al Festival di Sanremo con “Disperato”, mentre il suo album di debutto “Marco Masini” vende oltre 800.000 copie. “Disperato” e “Ci vorrebbe il mare”, quest’ultima una romantica poesia portata al Festivalbar ’90, sono solo alcuni dei suoi successi immortali. Altri brani iconici come “Perché lo fai”, “Vaffanculo” e “L’uomo volante” continuano a risuonare nei cuori del pubblico.

Nel corso del tour, Masini propone non solo i suoi classici ma anche nuove canzoni tratte dal progetto “10 Amori”, disponibile su vari formati fisici e digitali. Riconosciuto per la sua capacità di toccare le corde emotive del pubblico, Masini si aspetta di ritrovare quella sensazione speciale a ogni concerto: «Ogni concerto è un infinito presente, in cui la musica di ieri vive, e la musica di domani prende forma», afferma il cantautore.

I biglietti per le nuove date, inclusa quella del 22 agosto a Tagliacozzo, sono già disponibili sui principali circuiti di vendita. I fan sono pronti a vivere il presente intensamente, celebrando insieme un artista che ha saputo attraversare il tempo regalando emozioni senza tempo.