Marco Masini conquista le classifiche con “Perfetto Imperfetto” e il successo di Sanremo

Marco Masini torna protagonista assoluto della scena musicale italiana. A poco più di una settimana dall’uscita, l’album “Perfetto Imperfetto” è entrato nella Top10 di tutte le classifiche FIMI/NIQ, confermando la forza di un artista che continua a rinnovarsi senza perdere autenticità. Il nuovo progetto discografico, pubblicato da Momy Records, Concerto Music e BMG, si è posizionato #2 nella classifica dei CD, vinili e musicassette più venduti e #8 nella classifica album & compilation. Parallelamente, il singolo “Male Necessario”, realizzato insieme a Fedez e presentato al Festival di Sanremo 2026, occupa il #7 posto tra i singoli più ascoltati.

“Perfetto Imperfetto”, tredicesimo album del cantautore fiorentino, è disponibile in digitale e in formato CD, mentre la versione in vinile arriverà il 24 aprile. Un progetto maturo e coerente, che raccoglie dodici brani nella versione fisica e dieci in quella digitale. Fra le tracce spiccano titoli come “E poi ti ho visto cadere”, “Gotham City”, “Il mio lato opposto”, “Lolita come stai?” (feat. Ciao sono Vale) e “Imperfetto”. Nel disco trovano posto anche due collaborazioni speciali con Fedez: il brano sanremese “Male Necessario”, premiato con il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo alla 76ª edizione del Festival, e una rivisitazione contemporanea di “Bella Stronza”, che nella serata dei duetti del Festival 2025 aveva conquistato il terzo posto.

In rotazione radiofonica è già disponibile “E poi ti ho visto cadere”, singolo scritto con Cesare Chiodo, Antonio Iammarino e Simone Zampieri, che ha anticipato l’uscita del disco e ne rappresenta al meglio l’intensità emotiva e la profondità sonora.

Dopo la pubblicazione del nuovo album, Masini porta la sua musica direttamente al pubblico con un lungo calendario di appuntamenti. Dal 25 marzo prosegue l’Instore Tour, una serie di incontri nelle principali città italiane in cui il cantautore incontra i fan e presenta “Perfetto Imperfetto”. Tra le date confermate figurano Latina, Piediripa, Terni, Città Sant’Angelo, Imola, Villesse, Rovigo, Castelfranco Veneto e Vicenza.

Il nuovo album segna una tappa importante nella carriera dell’artista, iniziata nel 1990 con la vittoria nella sezione Novità del Festival di Sanremo grazie a “Disperato”. Da allora, Masini ha costruito un percorso intenso costellato di successi: “Perché lo fai”, “T’innamorerai”, “Vaffanculo”, “Cenerentola Innamorata”, “Bella Stronza” e “L’uomo volante”, con cui trionfò al Festival nel 2004. In oltre trentacinque anni di carriera, ha mantenuto saldo il legame con il proprio pubblico, rinnovando continuamente la sua scrittura e la sua identità artistica.

Dopo il tour celebrativo “Ci Vorrebbe Ancora il Mare” del 2025, Masini si prepara ora a un’estate di grandi concerti. Il tour “Marco Masini – Live 2026”, prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music, partirà il 13 luglio da Rivignano (Udine) e toccherà numerose città italiane tra cui Villafranca, Bergamo, Pescara, San Pancrazio Salentino, Castellana Grotte, Castelnuovo Garfagnana, Alghero, Messina e Zafferana Etnea. A queste si aggiungeranno le già annunciate cinque date evento di novembre nei palasport: il 3 novembre a Milano, il 4 a Firenze, il 7 a Padova, il 13 a Roma e il 14 a Napoli.

“Perfetto Imperfetto” conferma Marco Masini come una delle voci più autentiche e solide della canzone italiana. Tra passato e presente, l’artista continua a raccontare con sincerità la complessità dell’animo umano, trasformando ogni imperfezione in un segno di verità e forza espressiva. Il suo ritorno alle classifiche e ai palchi testimonia non solo la fedeltà dei fan, ma anche la capacità di reinventarsi restando fedele a sé stesso.