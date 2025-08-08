Marco Masini grande successo per il tour “Ci Vorrebbe Ancora il Mare”

Nel 2025, Marco Masini festeggia un’impressionante carriera di 35 anni nel panorama della musica italiana, con un tour speciale dal titolo “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”. Questo tour non solo celebra l’anniversario del debutto del suo primo album, ma anche un’epoca caratterizzata da canzoni che hanno accompagnato generazioni.

Senza dubbio, l’anno 2025 è segnato da importanti ricorrenze per Masini. Trentacinque anni fa, nel 1990, il cantautore ha lanciato il suo primo album omonimo contenente “Ci vorrebbe il mare” e “Disperato”, brano con cui ha vinto la 40ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione Novità e il Premio della Critica Mia Martini. Inoltre, ricorre il 30º anniversario dell’album “Il Cielo della Vergine”, che include la celebre “Bella Stronza”, certificata disco d’oro dalla FIMI GfK nel 2019.

Il tour estivo ha già toccato diverse città italiane, ma le emozioni non si fermano qui. Masini si esibirà due volte in Sicilia, il 16 agosto a Finale di Pollina e il 17 agosto a Noto, nell’ambito de “Le Scale della Musica”. Le tappe estive culmineranno poi nei concerti nei grandi palasport italiani da ottobre, con spettacoli grandiosi a Roma, Milano, Firenze e altre città.

L’artista non si limiterà a eseguire i suoi brani di successo, ma porterà sul palco anche inediti dall’ultimo progetto discografico “10 Amori”. Nella sua lunga carriera, Masini ha inciso canzoni memorabili come “Perché lo fai”, “Cenerentola innamorata”, “Vaffanculo”, e “L’uomo volante”, perpetuando un legame sempre più forte con il suo pubblico.

Con il suo talento unico, Marco Masini continua a far vibrare le corde dell’anima del suo pubblico, con appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati di musica italiana.