Connect with us

Hi, what are you looking for?

ph. Cosimo Buccolieri

Spettacolo

Marco Masini grande successo per il tour “Ci Vorrebbe Ancora il Mare”

Published

Nel 2025, Marco Masini festeggia un’impressionante carriera di 35 anni nel panorama della musica italiana, con un tour speciale dal titolo “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”. Questo tour non solo celebra l’anniversario del debutto del suo primo album, ma anche un’epoca caratterizzata da canzoni che hanno accompagnato generazioni.

Senza dubbio, l’anno 2025 è segnato da importanti ricorrenze per Masini. Trentacinque anni fa, nel 1990, il cantautore ha lanciato il suo primo album omonimo contenente “Ci vorrebbe il mare” e “Disperato”, brano con cui ha vinto la 40ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione Novità e il Premio della Critica Mia Martini. Inoltre, ricorre il 30º anniversario dell’album “Il Cielo della Vergine”, che include la celebre “Bella Stronza”, certificata disco d’oro dalla FIMI GfK nel 2019.

Il tour estivo ha già toccato diverse città italiane, ma le emozioni non si fermano qui. Masini si esibirà due volte in Sicilia, il 16 agosto a Finale di Pollina e il 17 agosto a Noto, nell’ambito de “Le Scale della Musica”. Le tappe estive culmineranno poi nei concerti nei grandi palasport italiani da ottobre, con spettacoli grandiosi a Roma, Milano, Firenze e altre città.

L’artista non si limiterà a eseguire i suoi brani di successo, ma porterà sul palco anche inediti dall’ultimo progetto discografico “10 Amori”. Nella sua lunga carriera, Masini ha inciso canzoni memorabili come “Perché lo fai”, “Cenerentola innamorata”, “Vaffanculo”, e “L’uomo volante”, perpetuando un legame sempre più forte con il suo pubblico.

Con il suo talento unico, Marco Masini continua a far vibrare le corde dell’anima del suo pubblico, con appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati di musica italiana.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

“NINO. 18 GIORNI”: la vita di Nino D’Angelo rivive al Festival di Venezia

Tecnologia

Huawei, benessere a filo d’acqua: sport outdoor e tecnologia per un’estate attiva

Società

Scontro commerciale USA-UE, Caso Bayesian e Delitto di Garlasco: la puntata conclusiva di “Quarta Repubblica”

Tecnologia

OPPO e Hasselblad: Rinnovata la Partnership per un Sistema di Imaging di Nuova Generazione

Società

Venerdì Sera a “Quarto Grado”: indagini in corso su Chiara Poggi e Liliana Resinovich

Focus

BYD diventa Global Automotive Partner dell’Inter: accordo triennale

Società

Su Real Time “Persone Medicina”: la nuova docu-serie su salute mentale e relazioni

Spettacolo

Mika: un’estate di musica e due date in Italia per il tour 2026

Società

“Zona Bianca”: nuovi sviluppi sul Caso Garlasco e la questione urbanistica di Milano

Spettacolo

Sting incanta Villa Manin per il tour Sting 3.0: emozioni e successi intramontabili

Spettacolo

MTV Cribs Italia: Wanda Nara apre le porte del suo attico milanese

Motori

Tesla accelera in Italia: nuovi Tesla Center a Roma Nord e Bari per rafforzare la presenza nel Centro-Sud

Motori

Honda: torna a settembre il tour “Corsica Mon Amour”

Motori

BMW Motorrad Italia e “I Bambini delle Fate”: un viaggio in Indonesia all’insegna dell’inclusione sociale

Spettacolo

ULTIMO: 250.000 biglietti venduti per il concerto più grande di sempre

Spettacolo

MARCO MASINI: tre nuove date del tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”

Spettacolo

Fabri Fibra conquista il Disco d’Oro con “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA”

Motori

Hankook Dynapro AT2 Xtreme: il nuovo pneumatico all-terrain che unisce comfort, trazione e lunga durata

Motori

Alpine brilla al Goodwood Festival of Speed con l’A110 R Ultime

Spettacolo

Ghali conquista le classifiche: “MANESKIN” con Shiva debutta al n.1

Spettacolo

Marco Masini grande successo per il tour “Ci Vorrebbe Ancora il Mare”

Motori

Hyundai INSTER: un viaggio elettrico tra cultura e innovazione a Roma

Spettacolo

MGK lancia il settimo album “Lost Americana” con un’esplosione di colori e sonorità

Motori

Leapmotor e Gruppo Grimaldi: la Grande Tianjin salpa da Shanghai verso l’Europa con oltre 2.500 veicoli elettrici

Motori

Lo stabilimento di Steyr diventa elettrico: partono i motori Gen6 per la Neue Klasse BMW

Spettacolo

Don Joe lancia il Singolo “TAXI” con RRARI DAL TACCO e Low-Red

Test

MG4 XPower: la nostra prova su strada

Spettacolo

Da Ischia a Paestum, Stefano De Martino è pronto a riconquistare la Campania

Spettacolo

Djs From Mars e David Guetta insieme per un brano esplosivo: “Things I Haven’t Told You”

Spettacolo

La 24ª edizione del Premio Fabrizio De André: celebrazione della creatività a Roma

Spettacolo

WOLF ALICE: è uscito “WHITE HORSES”, il nuovo brano contenuto in “THE CLEARING”

Spettacolo

“PIERO PELÙ. RUMORE DENTRO” in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia

Giochi

Metal Eden: il nuovo FPS Sci-Fi di Reikon Games Arriva il 2 Settembre

Motori

Lancia riporta in strada l’elefantino rosso e celebra sessant’anni di passione HF

Moda

Beyoncé e Levi’s lanciano The Denim Cowboy

Motori

MINI protagonista all’IAA Mobility 2025 con anteprime mondiali e un palcoscenico urbano a Monaco

Spettacolo

Al via la 20ª edizione del PeM! Festival 2025 – Parole e Musica nel Cuore del Monferrato

Spettacolo

“QUEL PAZZO VENERDÌ, SEMPRE PIÙ PAZZO”: è uscita la colonna sonora del classico Disney con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Motori

Leapmotor C10 AWD: potenza e rrecisione nel nuovo SUV elettrico

Motori

Pony Coupe Concept: l’icona di Giugiaro che ha definito lo stile Hyundai
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

MGK lancia il settimo album “Lost Americana” con un’esplosione di colori e sonorità

L’artista pluripremiato e poliedrico MGK torna sulla scena musicale con il suo settimo album in studio, “Lost Americana”. Pubblicato con la Interscope Records, l’album...

6 ore ago

Spettacolo

Don Joe lancia il Singolo “TAXI” con RRARI DAL TACCO e Low-Red

Don Joe, il leggendario producer multiplatino tra i padri fondatori del rap italiano, è pronto a conquistare la scena musicale con il suo nuovo...

8 ore ago

Spettacolo

Da Ischia a Paestum, Stefano De Martino è pronto a riconquistare la Campania

Dopo il successo riscosso nei teatri ed arene di Napoli e Roma, Stefano De Martino è pronto a portare il suo sorprendente spettacolo “Meglio...

1 giorno ago

Spettacolo

La 24ª edizione del Premio Fabrizio De André: celebrazione della creatività a Roma

Il 13 e 14 settembre avrà luogo a Roma la finale della 24ª edizione del Premio Fabrizio De André – Parlare Musica. L’evento si...

1 giorno ago