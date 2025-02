Marco Masini in Tour per Celebrare 35 anni di carriera

Il 2025 si rivela un anno di importanti anniversari per Marco Masini, il celebre cantautore italiano che festeggia i 35 anni dall’inizio della sua carriera artistica. Per celebrare questo traguardo, Masini intraprenderà il tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE” che lo porterà in varie città italiane da luglio a dicembre.

Masini ha segnato profondamente la musica italiana con brani iconici come “Ci vorrebbe il mare” e “Disperato”. Nel corso della sua carriera, ha regalato al pubblico indimenticabili canzoni come “Perché lo fai”, “Cenerentola Innamorata”, “Vaffanculo”, e “L’uomo volante”. La sua capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico ha reso Masini un punto di riferimento nel panorama musicale italiano.

Il 2025 segna anche il trentesimo anniversario dall’uscita dell’album “Il Cielo della Vergine”, che contiene la celebre canzone “Bella Stronza”. Questo brano, scritto da Masini insieme a Giancarlo Bigazzi, è stato certificato disco d’oro nel 2019.

Il tour di Marco Masini include date in importanti città italiane come Roma, Milano, Firenze, Torino, Bologna, Napoli, e molte altre. Oltre ai classici della sua carriera, Masini porterà per la prima volta sul palco brani tratti dal suo ultimo progetto discografico “10 Amori”. Un’esperienza unica per i suoi fan che potranno rivivere i successi del passato e scoprire nuove emozionanti creazioni musicali.

“Dicono che il tempo è imprendibile, perché il passato non è più e il futuro non è ancora. Ma ogni concerto è un infinito presente, in cui la musica di ieri vive, e la musica di domani prende forma. Non vedo l’ora di tornare a provare insieme a voi quella sensazione speciale. In ogni teatro, in ogni palazzetto, in quegli occhi e in quelle voci che si ritroveranno, faremo di nuovo la magia: il passato che ritorna, il futuro da immaginare, il presente da vivere intensamente”- le parole di Marco Masini.

Marco Masini continua a emozionare il suo pubblico dopo 35 anni di carriera, confermandosi un artista intramontabile della musica italiana. Avrete l’opportunità di vivere questa esperienza unica e coinvolgente durante il suo tour che si preannuncia ricco di emozioni e storie da condividere.