ph. Stefania Brovetto

Spettacolo

MARCO MASINI: tre date evento del tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”

Published

Il 2025 segna importanti anniversari per Marco Masini, uno dei volti più amati della musica italiana. A 35 anni dal suo debutto nel panorama musicale con l’album “Marco Masini” e a 30 anni dall’uscita di “Il Cielo della Vergine”, l’artista torna sul palco con il tour “Ci Vorrebbe Ancora Il Mare” per celebrare una carriera fatta di emozioni, storie e successi che hanno segnato diverse generazioni.

Con “Disperato”, Masini conquistò il pubblico del Festival di Sanremo nel 1990, vincendo nella sezione Novità e ricevendo il Premio della Critica Mia Martini. Questo brano, insieme a “Ci vorrebbe il mare”, presente nello stesso album, ha venduto oltre 800.000 copie, divenendo pietre miliari del repertorio del cantautore. La celebrazione dei 30 anni di “Il Cielo della Vergine” arricchisce questo tour di significato, con “Bella Stronza” che continua a risuonare forte tra i fan, avendo ottenuto il disco d’oro nel 2019.

Il tour “Ci Vorrebbe Ancora Il Mare”, iniziato lo scorso luglio, presenta una serie di concerti in tutta Italia e si articola attraverso location prestigiose, culminando in tre eventi speciali nei palasport: il 18 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma (già sold out), il 24 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 25 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze. Altri appuntamenti lo vedono esibirsi in teatri storici e palcoscenici iconici come il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro Colosseo di Torino, e il Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, tra gli altri, con molti spettacoli già sold out.

Oltre ai classici, Masini porterà sul palco brani dal suo ultimo progetto discografico, “10 Amori”, un lavoro che riflette la maturità e l’evoluzione artistica raggiunta negli anni. Prodotti da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music, questi concerti rappresentano un viaggio emozionale che connette il passato con il presente, ispirando nuove esperienze nel pubblico.

RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour, mentre Birindelli Auto ha il ruolo di automotive partner, supportando l’artista in questa avventura musicale carica di storia e passione. “Ci Vorrebbe Ancora Il Mare” si propone di essere non solo una celebrazione di carriera, ma anche un omaggio ai fan che hanno reso possibile ogni tappa di questo straordinario percorso artistico.

