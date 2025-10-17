Connect with us

Marco Mengoni

Spettacolo

Marco Mengoni porta il suo LIVE IN EUROPE 2025 al PalaSele di Eboli

Published

Si accendono i riflettori sul PalaSele di Eboli per l’attesissimo ritorno di Marco Mengoni con il suo LIVE IN EUROPE 2025, un tour che promette di stupire e coinvolgere il pubblico con tre imperdibili date: domenica 2, martedì 4 e mercoledì 5 novembre. La prima serata è già sold out, mentre rimangono pochissimi biglietti disponibili per le altre due serate, che possono essere acquistati su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Il botteghino del PalaSele aprirà alle ore 16:30 nei giorni degli spettacoli, consentendo al pubblico di accedere all’area dalle ore 19, con inizio dello show previsto per le ore 21. Il tour LIVE IN EUROPE 2025, prodotto e organizzato da Live Nation, rappresenta un progetto ambizioso che segna il ritorno di Mengoni nei palazzetti e nelle arene più prestigiose non solo d’Italia, ma di tutta Europa. Dopo il clamoroso successo del tour negli stadi dell’estate scorsa, con oltre mezzo milione di biglietti venduti, Marco Mengoni celebra i suoi 16 anni di carriera, anni che lo hanno consacrato come una delle voci più riconoscibili e influenti della musica italiana contemporanea.

Con 85 dischi di platino e oltre 3 miliardi di streaming audio/video al suo attivo, Mengoni dimostra una carriera artistica di altissimo livello. Nel suo nuovo tour, il cantante ha deciso di presentare uno spettacolo innovativo, suddividendolo in sei capitoli drammaturgici: prologo, parodo, episodi, stasimi, esodo e catarsi. «Questo tour sono io, la mia esperienza, la mia visione del mondo, ciò che ho imparato negli anni: la vita è un necessario processo di decostruzione per ricostruire, e lo stesso avviene alla società. La musica è il mio modo per raccontare tutto ciò e rendermi consapevole, trovando la bellezza anche nella fragilità», racconta Mengoni.

La direzione musicale di questo ambizioso progetto è stata condivisa con Giovanni Pallotti e Francesco Fugazza. Accompagnato da una band di 13 elementi e da 6 performer coreografati da Daniele Sibilli, il cantante propone arrangiamenti inediti e nuove sonorità che arricchiscono la narrazione e amplificano il messaggio artistico.

Il mese di novembre preannuncia quindi un’atmosfera calda al PalaSele, non solo grazie a Mengoni, ma anche per il ciclo di concerti che seguirà, con artisti del calibro di Elodie, Elisa, Marracash e Annalisa pronti a salire anch’essi sul palco di Eboli.

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

POOH 60: il ritorno live della storica band italiana con doppia data al PalaSele nel 2026

Nel 2026, i POOH si preparano a celebrare un traguardo straordinario: 60 anni di musica e successi. Il grande ritorno live, intitolato “POOH 60...

5 giorni ago
NEGRAMARO Eboli NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Ci sono concerti che si aspettano. E poi ci sono quelli che si desiderano. Quello dei Negramaro a Eboli, martedì 14 ottobre 2025, apparteneva...

17 Ottobre 2025

Spettacolo

Concerti al PalaSele 25/26: al via il 14 ottobre una nuova imperdibile stagione live

Con un mix di emozione e anticipazione, si accendono nuovamente le luci sul PALASELE per la stagione live 2025/2026, un evento attesissimo dagli appassionati...

6 Ottobre 2025
MODÀ  MODÀ 

Spettacolo

MODÀ in Concerto a San Siro: il Via a “La Notte dei Romantici – Il Tour”

Mancano solo due giorni al grande evento che vedrà i MODÀ protagonisti allo Stadio San Siro di Milano. Il prossimo giovedì 12 giugno 2025, la...

10 Giugno 2025