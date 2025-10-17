Marco Mengoni porta il suo LIVE IN EUROPE 2025 al PalaSele di Eboli

Si accendono i riflettori sul PalaSele di Eboli per l’attesissimo ritorno di Marco Mengoni con il suo LIVE IN EUROPE 2025, un tour che promette di stupire e coinvolgere il pubblico con tre imperdibili date: domenica 2, martedì 4 e mercoledì 5 novembre. La prima serata è già sold out, mentre rimangono pochissimi biglietti disponibili per le altre due serate, che possono essere acquistati su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Il botteghino del PalaSele aprirà alle ore 16:30 nei giorni degli spettacoli, consentendo al pubblico di accedere all’area dalle ore 19, con inizio dello show previsto per le ore 21. Il tour LIVE IN EUROPE 2025, prodotto e organizzato da Live Nation, rappresenta un progetto ambizioso che segna il ritorno di Mengoni nei palazzetti e nelle arene più prestigiose non solo d’Italia, ma di tutta Europa. Dopo il clamoroso successo del tour negli stadi dell’estate scorsa, con oltre mezzo milione di biglietti venduti, Marco Mengoni celebra i suoi 16 anni di carriera, anni che lo hanno consacrato come una delle voci più riconoscibili e influenti della musica italiana contemporanea.

Con 85 dischi di platino e oltre 3 miliardi di streaming audio/video al suo attivo, Mengoni dimostra una carriera artistica di altissimo livello. Nel suo nuovo tour, il cantante ha deciso di presentare uno spettacolo innovativo, suddividendolo in sei capitoli drammaturgici: prologo, parodo, episodi, stasimi, esodo e catarsi. «Questo tour sono io, la mia esperienza, la mia visione del mondo, ciò che ho imparato negli anni: la vita è un necessario processo di decostruzione per ricostruire, e lo stesso avviene alla società. La musica è il mio modo per raccontare tutto ciò e rendermi consapevole, trovando la bellezza anche nella fragilità», racconta Mengoni.

La direzione musicale di questo ambizioso progetto è stata condivisa con Giovanni Pallotti e Francesco Fugazza. Accompagnato da una band di 13 elementi e da 6 performer coreografati da Daniele Sibilli, il cantante propone arrangiamenti inediti e nuove sonorità che arricchiscono la narrazione e amplificano il messaggio artistico.

Il mese di novembre preannuncia quindi un’atmosfera calda al PalaSele, non solo grazie a Mengoni, ma anche per il ciclo di concerti che seguirà, con artisti del calibro di Elodie, Elisa, Marracash e Annalisa pronti a salire anch’essi sul palco di Eboli.