Marco Vergani, l’attore psicanalista che unisce arte e mente

Fra palcoscenico e studio di analisi, Marco Vergani incarna una doppia vocazione rara e affascinante: quella dell’attore e dello psicanalista. Una carriera che si snoda tra Milano e Roma e che testimonia come la ricerca sull’animo umano possa trovare espressione tanto nel teatro quanto nella pratica clinica.

Vergani è recentemente apparso su Rai Play nella nuova serie “Hype”, dove interpreta il ruolo di Massimo De Feudis, confermando una volta di più la sua versatilità e la capacità di muoversi tra linguaggi e discipline differenti.

Quella di Marco Vergani non è solo una carriera d’attore, ma un vero percorso umano e artistico che unisce il palcoscenico alla psiche. “Molti mi chiedono se penso in futuro di fare una scelta fra le due professioni. Io rispondo che la scelta è proprio non farla”, afferma l’attore, sintetizzando in poche parole la filosofia che guida il suo cammino.

La sua formazione teatrale è solida e profonda. Diplomato all’École des maîtres sotto la guida del maestro Giancarlo Cobelli e passato per il Centro teatrale Santacristina dove si è formato con Luca Ronconi, Vergani ha lavorato con alcune delle figure più significative del teatro italiano: Barbara Nativi, Sergio Fantoni, Giancarlo Nanni, ancora Cobelli, Ronconi, Roberto Latini, Leo Muscato e Andrée Ruth Shammah.

Dotato di una presenza scenica intensa e di una notevole capacità di interpretare personaggi complessi e diversi, Vergani ha dimostrato di essere in grado di attraversare generi e registri, dal classico al contemporaneo. Il pubblico internazionale lo ha potuto applaudire più volte anche a New York, dove ha portato in scena i monologhi della drammaturgia contemporanea “La nipote di Mubarak”, parte della “Trilogia dell’Essenziale” insieme a “Una passione” e “L’eternità dolcissima di Renato Cane”. Si tratta di un progetto nato dall’incontro umano e artistico con Vinicio Marchioni, Milena Mancini e Valentina Diana, che esplora con intensità il rapporto fra desiderio, identità e verità.

Parallelamente alla carriera teatrale, Marco Vergani ha coltivato un profondo interesse per la mente e i suoi processi. Dopo una Laurea Magistrale in Lettere e Filosofia conseguita all’Università La Sapienza di Roma, ha proseguito con una seconda laurea in Psicologia Clinica. Oggi è allievo in psicoterapia psicanalitica presso il centro clinico milanese Il Ruolo Terapeutico, fondato da Sergio Erba. Qui porta avanti una riflessione che unisce la pratica analitica e l’esperienza teatrale, due dimensioni che, a suo modo di vedere, non si escludono, bensì si completano a vicenda.

La figura di Marco Vergani rappresenta così un ponte tra due mondi che si specchiano l’uno nell’altro: la scena e l’anima. L’arte di interpretare un personaggio diventa per lui uno strumento per esplorare verità interiori, mentre l’ascolto dello psicanalista attinge alla sensibilità e alla capacità empatica dell’attore.

Il risultato è un percorso unico nel panorama culturale italiano, un esempio di come le passioni e le competenze possano intrecciarsi dando vita a un linguaggio personale e potente. Fra teatro, televisione e psicanalisi, Marco Vergani continua a indagare ciò che più gli sta a cuore: l’essenza umana.