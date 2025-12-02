Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Marco Vergani, l’attore psicanalista che unisce arte e mente

Published

Fra palcoscenico e studio di analisi, Marco Vergani incarna una doppia vocazione rara e affascinante: quella dell’attore e dello psicanalista. Una carriera che si snoda tra Milano e Roma e che testimonia come la ricerca sull’animo umano possa trovare espressione tanto nel teatro quanto nella pratica clinica.

Vergani è recentemente apparso su Rai Play nella nuova serie “Hype”, dove interpreta il ruolo di Massimo De Feudis, confermando una volta di più la sua versatilità e la capacità di muoversi tra linguaggi e discipline differenti.

Quella di Marco Vergani non è solo una carriera d’attore, ma un vero percorso umano e artistico che unisce il palcoscenico alla psiche. “Molti mi chiedono se penso in futuro di fare una scelta fra le due professioni. Io rispondo che la scelta è proprio non farla”, afferma l’attore, sintetizzando in poche parole la filosofia che guida il suo cammino.

La sua formazione teatrale è solida e profonda. Diplomato all’École des maîtres sotto la guida del maestro Giancarlo Cobelli e passato per il Centro teatrale Santacristina dove si è formato con Luca Ronconi, Vergani ha lavorato con alcune delle figure più significative del teatro italiano: Barbara Nativi, Sergio Fantoni, Giancarlo Nanni, ancora Cobelli, Ronconi, Roberto Latini, Leo Muscato e Andrée Ruth Shammah.

Dotato di una presenza scenica intensa e di una notevole capacità di interpretare personaggi complessi e diversi, Vergani ha dimostrato di essere in grado di attraversare generi e registri, dal classico al contemporaneo. Il pubblico internazionale lo ha potuto applaudire più volte anche a New York, dove ha portato in scena i monologhi della drammaturgia contemporanea “La nipote di Mubarak”, parte della “Trilogia dell’Essenziale” insieme a “Una passione” e “L’eternità dolcissima di Renato Cane”. Si tratta di un progetto nato dall’incontro umano e artistico con Vinicio Marchioni, Milena Mancini e Valentina Diana, che esplora con intensità il rapporto fra desiderio, identità e verità.

Parallelamente alla carriera teatrale, Marco Vergani ha coltivato un profondo interesse per la mente e i suoi processi. Dopo una Laurea Magistrale in Lettere e Filosofia conseguita all’Università La Sapienza di Roma, ha proseguito con una seconda laurea in Psicologia Clinica. Oggi è allievo in psicoterapia psicanalitica presso il centro clinico milanese Il Ruolo Terapeutico, fondato da Sergio Erba. Qui porta avanti una riflessione che unisce la pratica analitica e l’esperienza teatrale, due dimensioni che, a suo modo di vedere, non si escludono, bensì si completano a vicenda.

La figura di Marco Vergani rappresenta così un ponte tra due mondi che si specchiano l’uno nell’altro: la scena e l’anima. L’arte di interpretare un personaggio diventa per lui uno strumento per esplorare verità interiori, mentre l’ascolto dello psicanalista attinge alla sensibilità e alla capacità empatica dell’attore.

Il risultato è un percorso unico nel panorama culturale italiano, un esempio di come le passioni e le competenze possano intrecciarsi dando vita a un linguaggio personale e potente. Fra teatro, televisione e psicanalisi, Marco Vergani continua a indagare ciò che più gli sta a cuore: l’essenza umana.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada
FUCK FROM NAPOLI

Moda

Saints Studio e Angelo Accardi lanciano “Fuck From Napoli”

Giochi

Nintendo porta la nuova Switch 2 e i suoi titoli di punta al festival EVO di Macerata

Spettacolo

LAKE SOUND PARK 2026: dopo Claudio Baglioni e Mannarino arriva FIORELLA MANNOIA

Spettacolo

FABRI FIBRA: da venerdì in radio “VIVO”

Giochi

Farming Simulator 25 introduce i giganti John Deere e Case IH nel nuovo aggiornamento gratuito

Spettacolo

Vasco Rossi celebra i 40 anni di “Cosa succede in città” con una nuova Rplay Edition

Motori

TORRES EVT: arriva in Italia il primo pick-up 100% elettrico del brand coreano KGM

Spettacolo

Marco Vergani, l’attore psicanalista che unisce arte e mente

Spettacolo

“Casa Perfetta”: Gianluca Torre torna con la seconda stagione del suo vodcast tra celebrità e rivelazioni domestiche

Giochi

PlayStationAdvent: la magia del Natale arriva ogni giorno su Instagram

Motori

Triumph Viper 400 all’asta per Save the Children

Motori

Renault celebra le 100.000 Renault 5 E-Tech Electric prodotte a Douai

Motori

Kia svela il teaser della nuova Seltos: design audace e debutto globale il 10 dicembre

Spettacolo

Pippo Pollina torna con “Fra guerra e pace”: un manifesto di poesia e impegno civile

Motori

Škoda: Elroq raggiunge quota 100.000 unità prodotte

Motori

Hyundai Motor Group guida il futuro dell’idrogeno al Global CEO Summit di Seoul

Motori

Honda CB125R 2026: la naked compatta si rinnova con stile e tecnologia

Motori

Il modello di serie Opel completamente elettrico più veloce: il nuovo Opel Mokka GSE

Sport

ACI lancia “X-Mas Gift”: sotto l’albero i biglietti per il GP di Monza 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

LAKE SOUND PARK 2026: dopo Claudio Baglioni e Mannarino arriva FIORELLA MANNOIA

Dopo l’annuncio di Claudio Baglioni e Mannarino, il Lake Sound Park continua a svelare i protagonisti della sua quinta edizione, confermando la presenza di...

15 ore ago

Spettacolo

FABRI FIBRA: da venerdì in radio “VIVO”

Da venerdì 5 dicembre 2025 sarà disponibile in programmazione radiofonica “Vivo”, il nuovo singolo di Fabri Fibra, estratto dall’ultimo album “Mentre Los Angeles Brucia”....

15 ore ago

Spettacolo

Vasco Rossi celebra i 40 anni di “Cosa succede in città” con una nuova Rplay Edition

A quarant’anni dalla sua prima pubblicazione, “Cosa succede in città”, l’ottavo album di Vasco Rossi, torna in una speciale 40th Rplay Edition che uscirà...

15 ore ago

Spettacolo

“Casa Perfetta”: Gianluca Torre torna con la seconda stagione del suo vodcast tra celebrità e rivelazioni domestiche

Gianluca Torre, agente immobiliare e volto noto di “Casa a prima vista” e “Turisti per Case” su Real Time, torna con la seconda stagione...

17 ore ago