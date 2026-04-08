Maria Chiara Giannetta è “Rosa Elettrica”: il nuovo thriller Sky Original dall’8 maggio su Sky e NOW

Arriva “Rosa Elettrica”, la nuova serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Cross Productions, liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Giampaolo Simi, edito da Sellerio Editore Palermo. La regia è di Davide Marengo, già autore di titoli come *Un’estate fa*, *Il cacciatore* e *Notturno bus*. La serie, composta da sei episodi, debutterà l’8 maggio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Protagonista assoluta Maria Chiara Giannetta – nota al grande pubblico per *Blanca* e *Don Matteo* – che interpreta Rosa, una giovane agente del programma di protezione testimoni. Al suo fianco Francesco Di Napoli nei panni di Cocìss, un baby boss della camorra deciso a collaborare con la giustizia. Quando Rosa capisce che qualcosa non torna nell’operazione che li coinvolge, decide di rompere la catena di comando e di fuggire con lui, dando vita a una fuga ad alta tensione attraverso l’Italia. Da protettrice a inseguita, Rosa si ritrova in una corsa contro il tempo per sopravvivere e scoprire la verità.

Nel cast, oltre a Giannetta e Di Napoli, figurano Elena Lietti nel ruolo del vicequestore Antonella Reja, superiore di Rosa pronta a tutto pur di metterla alla prova, Antonia Truppo come Nunzia Serafino, detta “Mamma Camorra” e boss del clan Incantalupo, Pasquale Esposito nei panni del latitante Saro Incantalupo, e ancora Federico Tocci e Francesco Foti nei ruoli, rispettivamente, di Carlo Morano e del Sostituto Procuratore Paolo D’Intrò.

Il soggetto di serie è stato elaborato da Giordana Mari insieme a Giampaolo Simi e Vittorino Testa. Alla sceneggiatura, Giordana Mari ha guidato una writers’ room tutta al femminile composta da Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli e Michela Straniero.

La trama racconta una protagonista che si muove in equilibrio precario tra dovere e istinto. Rosa è stata da poco trasferita al Nucleo Protezione Testimoni e al suo primo incarico deve fare la guardia a Cocìss, un giovane boss della camorra appena pentito. Quando scopre che l’intera operazione è compromessa, sceglie di ribellarsi e di difendere ciò che ritiene giusto, anche a costo della propria vita. La fuga che ne consegue diventa un lungo viaggio di formazione e sopravvivenza in cui i confini tra bene e male si fanno sempre più labili.

“Rosa Elettrica” miscela azione, dramma e tensione in una narrazione serrata in cui la protagonista, spinta da coraggio e vulnerabilità, incarna una nuova concezione di eroina contemporanea.

I primi due episodi saranno disponibili su Sky Atlantic l’8 maggio, mentre dal venerdì successivo andranno in onda due episodi alla settimana, fino al 22 maggio. Per i clienti Sky da più di tre anni, grazie al programma loyalty Sky Extra, gli episodi saranno visibili in anteprima on demand ogni martedì con la modalità Primissime.

Con “Rosa Elettrica”, Sky Original propone un nuovo racconto al femminile intenso e adrenalinico, capace di riflettere sulle contraddizioni della giustizia e della lealtà personale, confermando ancora una volta la propria attenzione per le storie che uniscono emozione e impegno narrativo.