Marilyn Manson torna in Italia: il “Reverendo” sarà tra gli headliner del Rock in Roma 2025

Dopo mesi di attesa e una lunga serie di annunci, Rock in Roma svela uno dei nomi più attesi della sua prossima edizione. Il festival romano, tra i più importanti eventi musicali estivi in Italia, accoglierà infatti Marilyn Manson tra gli headliner internazionali. L’artista statunitense si esibirà il 14 luglio 2025 presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea), in quella che si preannuncia come una performance carica di energia e suggestioni dark.

I biglietti per l’evento saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di giovedì 13 novembre sui principali circuiti di vendita online e nei punti autorizzati: rockinroma.com, ticketone.it e vivaticket.com.

La conferma della presenza di Manson consolida il prestigio della manifestazione romana, che anche nel 2025 punta a un cartellone di respiro internazionale. L’artista americano torna così a infiammare i palchi europei dopo il successo ottenuto con il suo più recente progetto discografico.

Marilyn Manson, icona controversa e innovativa del rock contemporaneo, continua così la sua evoluzione artistica. Lo stesso comunicato sottolinea come Manson sia riuscito nuovamente nell’impresa di reinventarsi, confermandosi uno degli artisti della scena rock internazionale più iconici anche del nuovo secolo, grazie a un’evoluzione stilistica che, senza mai rinnegare le origini, lo ha portato a una platea di ascoltatori sempre più vasta.

La partecipazione del cantante americano al Rock in Roma rappresenta dunque non solo un ritorno atteso ma anche un nuovo capitolo del suo percorso artistico, in equilibrio tra provocazione e innovazione. Il pubblico italiano potrà così assistere a uno dei concerti più simbolici dell’estate musicale 2025, in una cornice che unisce la potenza del rock più puro alla suggestione del grande evento dal vivo.

Con ogni probabilità, la serata del 14 luglio entrerà nella storia del festival, grazie all’intensità di un artista capace di trasformare ogni esibizione in un’esperienza immersiva e visivamente potente. Per i fan del “Reverendo”, sarà l’occasione perfetta per ritrovare una delle personalità più affascinanti e controverse della musica mondiale, pronta a riconfermare il suo leggendario carisma davanti al pubblico di Roma.