Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Marilyn Manson torna in Italia: il “Reverendo” sarà tra gli headliner del Rock in Roma 2025

Published

Dopo mesi di attesa e una lunga serie di annunci, Rock in Roma svela uno dei nomi più attesi della sua prossima edizione. Il festival romano, tra i più importanti eventi musicali estivi in Italia, accoglierà infatti Marilyn Manson tra gli headliner internazionali. L’artista statunitense si esibirà il 14 luglio 2025 presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea), in quella che si preannuncia come una performance carica di energia e suggestioni dark.

I biglietti per l’evento saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di giovedì 13 novembre sui principali circuiti di vendita online e nei punti autorizzati: rockinroma.com, ticketone.it e vivaticket.com.

La conferma della presenza di Manson consolida il prestigio della manifestazione romana, che anche nel 2025 punta a un cartellone di respiro internazionale. L’artista americano torna così a infiammare i palchi europei dopo il successo ottenuto con il suo più recente progetto discografico.

Marilyn Manson, icona controversa e innovativa del rock contemporaneo, continua così la sua evoluzione artistica. Lo stesso comunicato sottolinea come Manson sia riuscito nuovamente nell’impresa di reinventarsi, confermandosi uno degli artisti della scena rock internazionale più iconici anche del nuovo secolo, grazie a un’evoluzione stilistica che, senza mai rinnegare le origini, lo ha portato a una platea di ascoltatori sempre più vasta.

La partecipazione del cantante americano al Rock in Roma rappresenta dunque non solo un ritorno atteso ma anche un nuovo capitolo del suo percorso artistico, in equilibrio tra provocazione e innovazione. Il pubblico italiano potrà così assistere a uno dei concerti più simbolici dell’estate musicale 2025, in una cornice che unisce la potenza del rock più puro alla suggestione del grande evento dal vivo.

Con ogni probabilità, la serata del 14 luglio entrerà nella storia del festival, grazie all’intensità di un artista capace di trasformare ogni esibizione in un’esperienza immersiva e visivamente potente. Per i fan del “Reverendo”, sarà l’occasione perfetta per ritrovare una delle personalità più affascinanti e controverse della musica mondiale, pronta a riconfermare il suo leggendario carisma davanti al pubblico di Roma.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Motori

BYD consegna la flotta ufficiale all’Inter e presenta la nuova SEALION 7 INTER EDITION

Spettacolo

Nikon annuncia la partnership con il Filmmaker Festival e presenta la nuova Nikon ZR

Spettacolo

Marilyn Manson torna in Italia: il “Reverendo” sarà tra gli headliner del Rock in Roma 2025

Motori

Peugeot Polygon Concept: il futuro del piacere di guida prende forma

Società

Inferno al Bataclan: Retequattro ricorda il terrore di Parigi dieci anni dopo

Motori

660.000 chilometri in tre anni con una sola Hyundai IONIQ 5: l’elettrico che batte ogni record

Tecnologia

Vecchie password addio: la sicurezza digitale passa dall’autenticazione senza password

Turismo

“Cammini DìVini”: a Montecassino parte il viaggio tra fede, natura e gusto

Spettacolo

XF2025 DIVENTA HELL FACTOR: doppia eliminazione e la spettacolare manche della Giostra

Senza categoria

Natale con IKEA: idee regalo anche per gli amanti del tech

Moda

Breil e Abarth: sessant’anni di record in un nuovo cronografo da collezione

Giochi

Sonic corre nel mondo di PAC-MAN: annunciato il nuovo DLC di PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC

Motori

Sondaggio Apollo Tyres: oltre la metà degli automobilisti sottovaluta le distanze di arresto sul bagnato

Sport

Suunto chiude in grande la stagione UTMB 2025

Giochi

ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS in arrivo il 4 dicembre

Motori

MINI consegna una vettura alla campionessa paralimpica Giulia Ghiretti

Giochi

“Road to Screamer”: il documentario che svela la rinascita di un’icona dei racing arcade

Sport

Supercorso Federale ACI Sport 2025: a Vallelunga una giornata tra simulatori, analisi dei dati e formazione tecnica

Moda

Stylmartin COOPER: lo stivaletto urbano che unisce sicurezza, comfort e stile senza compromessi

Motori

Mercedes-Benz GLB: comfort e prestazioni anche sotto zero
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Nikon annuncia la partnership con il Filmmaker Festival e presenta la nuova Nikon ZR

Nikon rafforza il suo legame con il mondo del cinema grazie a una nuova collaborazione con il Filmmaker Festival – Festival Internazionale di Cinema,...

49 minuti ago

Spettacolo

XF2025 DIVENTA HELL FACTOR: doppia eliminazione e la spettacolare manche della Giostra

Potrebbe essere il punto di svolta di questa edizione di X Factor 2025. Giovedì 13 novembre, in diretta su Sky e in streaming su...

3 ore ago

Spettacolo

Topo Gigio e il Piccolo Coro dell’Antoniano insieme per “Topo Top”: un inno di gioia e fantasia

Da venerdì 14 novembre 2025 sarà disponibile in digitale “Topo Top”, la prima uscita discografica che unisce due icone del mondo dei bambini: il...

7 ore ago

Spettacolo

VALE LAMBO: torna venerdì 14 novembre con il nuovo singolo “CELINE” feat. Aisha

A due mesi dall’uscita del mixtape “ANGELI VIOLENTI”, Vale Lambo torna con un nuovo brano che segna la conclusione ideale del progetto. “CELINE” feat....

7 ore ago