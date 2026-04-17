Mark Ruffalo incontra oltre 6000 studenti a Roma per il cinema che educa

Mark Ruffalo sarà protagonista a Roma con studenti di tutta Italia per un evento speciale dedicato al cinema, responsabilità sociale e dialogo interculturale.

Il grande cinema internazionale entra nelle scuole italiane: il 21 aprile oltre 1500 studenti, insieme a più di 5000 collegati online, parteciperanno a uno degli appuntamenti più attesi nella Capitale con l'attore e attivista Mark Ruffalo. L'incontro si svolgerà presso il Cinema Adriano di Roma, dove Ruffalo dialogherà con i ragazzi dopo la proiezione di Tutto quello che resta di te, film diretto da Cherien Dabis e candidato come miglior film internazionale agli Oscar 2026 per la Giordania.

Il progetto, chiamato ArtMedia Cinema e Scuola - Immagini Personaggi Storie. Percorsi di Cinema per Studenti, punta ad avvicinare migliaia di giovani all'arte cinematografica, instaurando un ponte tra educazione, cultura e responsabilità sociale. Un'occasione unica, gratuita e aperta a studenti e docenti delle scuole di Roma, Lazio e Abruzzo, con una grande attenzione agli istituti delle aree periferiche e fragili.

Oltre alla proiezione del film dedicato alla memoria e all'identità palestinese, gli studenti avranno modo di confrontarsi direttamente con Mark Ruffalo, produttore esecutivo del film, e con il critico cinematografico Mario Sesti. Il coinvolgimento di Ruffalo, pluricandidato all'Oscar, noto per interpretazioni come Hulk nel Marvel Cinematic Universe, si distingue per il forte impegno civile e sociale sui temi dei diritti umani, ambiente e giustizia sociale. Il dialogo con gli studenti promuoverà una riflessione aperta sull'attualità, sull'importanza del pensiero critico e sulla funzione educativa del cinema.

Il film racconta la storia di una famiglia palestinese attraverso tre generazioni, dal trauma dello sfollamento del 1948 alle tensioni dei giorni nostri, ponendo domande sulla perdita, la resilienza e l'identità collettiva. La scelta di questa pellicola risponde all'intento di stimolare nei giovani una lettura consapevole dei grandi temi contemporanei, come il conflitto in Palestina e le sue implicazioni sociali e umane.

L'iniziativa si inserisce all'interno del Piano nazionale di educazione all'immagine per le scuole, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. ArtMedia Cinema e Scuola offre ai giovani la possibilità di sperimentare laboratori, masterclass e incontri con professionisti: da quest'anno, il programma coinvolge anche la scuola del Teatro Patologico guidata da Dario D'Ambrosi e studenti da regioni come Campania, Toscana, Emilia Romagna e territori insulari. Tra i workshop in corso: documentari su neologismi giovanili, inclusione e parità di genere, e laboratori di animazione.

Il viaggio di ArtMedia proseguirà a maggio a Napoli con La zona d'interesse, e terminerà a Parma, confermando un calendario che intreccia cinema d'autore e formazione etica. Gli ospiti delle precedenti edizioni testimoniano la statura del progetto: Mario Martone, Jasmine Trinca, Emir Kusturica, Paola Cortellesi, Monica Guerritore e molti altri hanno già contribuito a rendere il cinema uno strumento di crescita e consapevolezza per le nuove generazioni.