MARTE collabora con YOUNG HASH nel nuovo singolo “Il mio deal” disponibile da ora

La giovane rapper di Foggia, Marte, sta facendo parlare di sé nel panorama urban italiano con la pubblicazione del suo nuovo singolo, “Il mio deal”. In collaborazione con la star dei social Young Hash, il brano è un vero e proprio duetto esplosivo che unisce rime taglienti e un flow quasi ininterrotto. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, il singolo segna un nuovo capitolo nella carriera di Marte.

Marte, il cui vero nome è Martina Totaro, ha saputo rivoluzionare il linguaggio del rap con un approccio personale che dà potere alle donne, capovolgendo al femminile tematiche tradizionalmente trattate da rapper maschi. La rapper commenta: “Ci conosciamo da un anno io e Hash. È mio fratello, uno dei primi che mi ha sempre supportato. Abbiamo due approcci diversi al microfono, lui è molto di pancia e genera tante punchline, io sono più riflessiva. Sicuramente ci ha avvicinato anche l’essere entrambi pugliesi. È nato un bel pezzo assieme e di cui sono molto orgogliosa”.

Selezionata da Spotify per il programma globale “RADAR”, Marte si unisce a una lista di talenti emergenti che sono stati sostenuti dal gigante dello streaming. Il suo ultimo lavoro segue i successi di brani come “FUORI CONTROLLO”, “On & On”, “Giù da me” e “Parto Naturale”.

Martina Totaro è originaria di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. Con uno stile che ipnotizza ispirato alle sonorità hip-hop old school e una carriera iniziata attraverso freestyle inediti su Instagram e Spotify, Marte dimostra di avere lo stile e il talento necessari per lasciare il segno. Nella sua canzone “On & On”, dichiara chiaramente il suo obiettivo: “la parità non mi basta” Marte è arrivata per prendersi tutto.

Il videoclip di “Il mio deal” uscirà il 14 ottobre alle 14:00, aggiungendo un elemento visivo all’accattivante collaborazione tra Marte e Young Hash. Con l’attenzione di Spotify e il talento indiscusso, Marte è pronta a dominare la scena del rap italiano e oltre.