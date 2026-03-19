MasterChef Italia chiude una stagione da record: 2,2 milioni di spettatori e dominio sui social

Si è conclusa la quindicesima edizione di MasterChef Italia, il celebre cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, con una stagione che segna numeri da record e conferma il successo crescente del programma. La nuova edizione, terminata con la proclamazione del vincitore Teo Canzi nella serata di giovedì 5 marzo, ha ottenuto una media di 2,2 milioni di spettatori nei sette giorni, pari a un incremento del 2% rispetto all’anno precedente, il miglior risultato delle ultime cinque stagioni.

Solo nel giorno di messa in onda, MasterChef Italia ha registrato una media in Total Audience di 840mila spettatori e il 4,2% di share, ma la visione on demand ha fatto impennare i numeri, portando l’audience complessiva a un valore quasi triplo rispetto al dato della prima serata.

L’interesse è stato particolarmente alto tra i target più giovani, con una media oltre il 9% e picchi fino al 17% tra i 15 e i 24 anni. Anche sul pubblico under 45, Sky Uno si è confermato tra i canali più seguiti durante la messa in onda.

La finale che ha incoronato il 24enne brianzolo Teo – studente di International Marketing di Olgiate Molgora, in provincia di Lecco – è stata vista in Total Audience da 1,12 milioni di spettatori medi e ha registrato il 5,7% di share. Nei sette giorni successivi all’ultima puntata, l’ascolto medio è arrivato nuovamente a quota 2,2 milioni di spettatori.

Anche sui social, MasterChef Italia ha confermato il suo dominio. La stagione ha generato 22,7 milioni di engagement, oltre 510 milioni di videoviews e quasi 770 milioni di impressions. Sul complesso di profili Sky e NOW, le principali metriche sono salite vertiginosamente: +176% di engagement e +159% di videoviews rispetto all’anno precedente. Complessivamente sono stati pubblicati circa 4200 contenuti, a testimonianza di una strategia digitale intensa e vincente.

Particolarmente significativi i risultati della finale anche dal punto di vista delle interazioni: 523mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 602mila in Same Day 24/7, con crescite rispettivamente del 63% e del 67% rispetto alla scorsa edizione. L’hashtag ufficiale #MasterChefIt è stato il più commentato di tutta la giornata televisiva del 5 marzo, portando la finale a essere il contenuto più discusso sui social network.

Il vincitore Teo Canzi ha conquistato il titolo e il premio finale: 100.000 euro in gettoni d’oro, un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e la pubblicazione del suo primo libro di ricette “Il gusto del perché – Nulla si crea. Nulla si distrugge. Tutto si cucina”, edito da Baldini+Castoldi.

Dopo il grande successo di questa edizione, sono già aperti i casting per la prossima stagione. Gli aspiranti concorrenti possono candidarsi attraverso i canali ufficiali del programma.

Con una crescita costante negli ascolti, un coinvolgimento social in continuo aumento e un pubblico giovane sempre più affezionato, MasterChef Italia si conferma come uno dei format televisivi più forti e longevi del panorama italiano.