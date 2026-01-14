MASTERCHEF ITALIA: domani sera ospite Ciccio Sultano in una serata “agrodolce”

A MasterChef Italia arriva il momento del vero giro di boa della stagione, tra sfide sempre più impegnative e un ospite d’eccezione che porterà il profumo della Sicilia in cucina. Giovedì 15 gennaio, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, la competizione entra nel vivo con una puntata dal sapore “agrodolce”, in cui tecnica, creatività e capacità di gestione della pressione diventeranno fondamentali per continuare la corsa verso il titolo.

La serata si aprirà con una nuova e temuta Red Mystery Box “agrodolce”, una prova che metterà a dura prova l’inventiva degli aspiranti chef. Gli ingredienti protagonisti saranno aceti e dolcificanti, in un equilibrio delicato tra dolcezza e acidità. *“Agrodolce sarà anche l’esito di questa prova: come da tradizione la Mystery rossa, infatti, darà a qualcuno l’accesso immediato alla balconata, mentre i peggiori dovranno affrontare immediatamente un Pressure Test al cardiopalmo”*, annunciano dalla produzione. E proprio il Pressure Test metterà al centro il pomodoro, simbolo della cucina italiana, in una sfida divisa in due fasi che promette emozioni forti e risultati sorprendenti.

Dopo il brivido delle eliminazioni, la Masterclass accoglierà Ciccio Sultano, chef due Stelle Michelin del ristorante “Duomo” di Ragusa, protagonista di uno Skill Test dedicato alla Sicilia. L’ospite guiderà i concorrenti in un viaggio tra identità, cultura e tradizione gastronomica della sua terra, proponendo un esercizio di equilibrio tra memoria e innovazione, nel rispetto della propria filosofia culinaria.

Accanto ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, gli aspiranti chef dovranno dimostrare maturità, tecnica e una crescente consapevolezza del proprio percorso. Per qualcuno la puntata segnerà la fine del sogno, per altri sarà un momento di svolta decisivo verso la finale.

Continua intanto l’appuntamento con MasterChef Magazine, in onda tutti i giorni alle 19.35 su Sky e NOW. La rubrica quotidiana accompagna i telespettatori alla scoperta di nuove ricette, incontri e approfondimenti, con la partecipazione dei concorrenti di questa edizione e di chef già affermati del panorama gastronomico italiano.

Anche in questa stagione, MasterChef Italia conferma il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale. Dal 2013, il programma collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze alimentari e destinarle alla Onlus milanese “Opera Cardinal Ferrari”. Questa attività rientra nel protocollo “Waste Free”, volto a ridurre gli sprechi e contribuire agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e del Green Deal europeo. Inoltre, la produzione adotta un approccio plastic free e eco-friendly, con materiali compostabili e riciclabili in tutti i processi legati alla produzione televisiva.

Per il suo impegno concreto, MasterChef Italia ha ottenuto la certificazione internazionale “Food Waste Management System” da Bureau Veritas, e applica il protocollo “Green Audiovisual” volto a ridurre consumi e impatto ambientale.

Il successo del format non accenna a diminuire: incoronato nel 2017 dal Guinness World Records come *“Format TV culinario più di successo al mondo”*, MasterChef ha superato nel tempo 700 edizioni prodotte in 70 Paesi, con oltre 300 milioni di spettatori e più di 16.000 episodi trasmessi a livello globale.

L’appuntamento con MasterChef Italia è ogni giovedì alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Per chi ama la cucina e la sfida, giovedì sarà un altro capitolo imperdibile.