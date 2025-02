MASTERCHEF ITALIA: giovedì due ospiti “stellatissimi”

Mancano solo una manciata di sfide, a MasterChef Italia, per arrivare al gran finale, i sette cuochi amatoriali rimasti in gara vedono il traguardo sempre più vicino. Nella serata di giovedì 13 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli metteranno sul loro percorso prove assai complesse, accogliendo però due grandissimi nomi della cucina internazionale: per l’Invention Test i cuochi amatoriali dovranno rompere tutti gli schemi ispirandosi alla cucina multisensoriale e olistica del geniale chef danese Rasmus Munk, 2 stelle Michelin al ristorante Alchemist di Copenaghen, inserito all’ottavo posto dei World’s 50 Best Restaurants grazie ai suoi piatti visionari e all’avanguardia; per l’ultimo Skill Test della stagione, poi, la Masterclass verrà proiettata nel firmamento di Hélène Darroze, una delle chef donne più stellate di sempre: 3 stelle Michelin a The Connaught di Londra, 2 stelle al Marsan di Parigi e 1 stella Michelin a Villa La Coste in Provenza, in Francia. È una delle chef che hanno davvero rivoluzionato la cucina mondiale negli ultimi decenni, e per gli aspiranti chef lo Skill Test che la vedrà protagonista sarà allo stesso tempo un grande onore ma anche uno scoglio assai complesso da superare.

Gli episodi di giovedì 13 febbraio – alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – partiranno però con una Mystery Box che punterà a tirar fuori il lato folle e giocoso degli aspiranti chef, un vero e proprio salto indietro nel tempo fino ai ricordi dell’adolescenza. Per l’occasione, infatti, ciascuno dei contendenti aspiranti al titolo sarà affiancato dalla propria “versione junior”, un giovanissimo studente o appassionato di food chiamato a dar loro una mano preziosa, aggiungendo la leggerezza e la spensieratezza che solo i teenager possiedono. E quindi, quando manca solo un piccolo passo per arrivare alla Top 5 di stagione, quale tra gli aspiranti chef dovrà slacciare il grembiule bianco?

Prosegue anche questa settimana MasterChef Magazine, la rubrica dedicata agli amanti della cucina in cui i cuochi amatoriali in gara quest’anno si alternano a chef già affermati. L’appuntamento come di consueto è tutti i giorni alle ore 19:35 sempre su Sky Uno e in streaming su NOW per parlare di food e seguire la realizzazione di ricette dal tema sempre differente.