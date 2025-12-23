Connect with us

MasterChef Italia: la “Golden Mystery Box” apre le sfide natalizie

Il viaggio di MasterChef Italia riparte nella notte di Natale con i venti cuochi amatoriali pronti a contendersi il titolo di nuovo MasterChef italiano. Giovedì 25 dicembre alle 21.15, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, il talent culinario più amato torna con prove inedite, ospiti d’eccezione e un’attenzione speciale alla tradizione e alla sostenibilità.

I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accolgono in Masterclass i concorrenti che hanno conquistato l’ambito grembiule bianco, chiedendo loro di dimostrare subito tecnica, creatività e sangue freddo. La prima prova sarà infatti la Golden Mystery Box, l’unica della stagione, dedicata agli antipasti: un inizio dorato per una competizione che promette emozioni e talento.

A seguire, gli aspiranti chef si misureranno con un Invention Test tutto centrato sulla polenta, simbolo della cucina popolare italiana. Tra farine, consistenze e reinterpretazioni originali, i giudici cercheranno piatti capaci di coniugare tradizione e innovazione. A chiudere la puntata, lo Skill Test renderà omaggio alle grandi famiglie dell’alta ristorazione.

Protagonisti della prova saranno due figure iconiche della cucina italiana: lo chef Roberto Bottero del ristorante “Arnaldo Clinica Gastronomica” di Rubiera (Reggio Emilia), primo locale italiano a ottenere una stella Michelin nel 1959, e lo chef Antonio Dipino de “La Caravella” di Amalfi, prima stella del Sud Italia. Entrambi porteranno in Masterclass le proprie esperienze e il valore della tradizione familiare come fondamento del successo gastronomico.

I venti concorrenti della nuova edizione rappresentano, come sempre, l’Italia intera con background ed esperienze diverse: dal dentista genovese al giovane studente calabrese, dall’ex insegnante brasiliana alla studentessa di giurisprudenza nata a Pamplona. Una varietà sociale e culturale che, da sempre, costituisce la ricchezza del programma.

Durante le festività, gli appassionati potranno continuare a vivere l’atmosfera del cooking show anche con MasterChef Magazine, in onda tutti i giorni alle 19.35 su Sky e NOW. Qui si alterneranno gli stessi concorrenti insieme a ospiti speciali e ai giudici, raccontando il proprio modo di interpretare la cucina e condividendo nuove ricette. Torneranno anche volti amati della scorsa stagione, come Anna Zhang, vincitrice dell’edizione precedente, e Jack Canevali, protagonista della finalissima.

Anche quest’anno MasterChef Italia consolida il proprio impegno sulle tematiche di sostenibilità ambientale e sociale. Dal 2013 la produzione collabora con Last Minute Market per donare le eccedenze alimentari alla Onlus Opera Cardinal Ferrari di Milano, garantendo un sistema virtuoso di recupero e ridistribuzione del cibo. Il programma è stato inoltre riconosciuto da Bureau Veritas come prima realtà certificata con il “Food Waste Management System”, oltre ad aver ottenuto il sigillo “Green Audiovisual” per la gestione responsabile delle risorse e dei materiali.

MasterChef Italia è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, scritto da Luca Busso con un team di autori diretti da Umberto Spinazzola. I partner commerciali che partecipano alla nuova stagione includono importanti marchi del settore alimentare e tecnologico, a conferma del prestigio e della rilevanza del format, mentre RTL 102.5 figura come media partner e la collaborazione con Baldini+Castoldi garantisce la pubblicazione del libro di ricette del futuro vincitore.

Il format nato da un’idea di Franc Roddam è oggi un fenomeno globale. Premiato dal Guinness World Records come “format TV culinario più di successo al mondo”, conta oltre 700 edizioni in 70 Paesi, più di 16.000 episodi e 300 milioni di spettatori.

MasterChef Italia torna dunque con il suo inconfondibile mix di competizione, passione e cultura gastronomica. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina e per chi, anche a Natale, trova nell’arte del cibo una forma di condivisione e di bellezza.

