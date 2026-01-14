MasterChef Italia scende in campo: la sfida allo Juventus Stadium tra emozioni e ospiti d’eccezione

Una serata davvero speciale attende la Masterclass di MasterChef Italia. Negli episodi questa sera, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i cuochi amatoriali protagonisti del celebre cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy porteranno i loro piatti in una cornice inedita e spettacolare: lo Juventus Stadium di Torino.

Guidati dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, i concorrenti si cimenteranno in una Prova in Esterna ad altissimo livello, cucinando per ospiti d’onore del mondo bianconero. Tra loro spiccano Giorgio Chiellini, ex capitano e attuale Director of Football Strategy della Juventus, Gianluca Pessotto, Sara Gama, storica capitana della Juventus Women, e Cristina Chiabotto, simbolo del tifo juventino.

Una serata che promette di essere indimenticabile anche per Antonino Cannavacciuolo, tifoso del Napoli, che accetterà lo “strappo alla regola” di entrare nel tempio bianconero protetto dai suoi due santini di Diego Armando Maradona, sempre nel taschino “azzurro”. Durante la visita al museo dello Stadium, Cannavacciuolo riceverà inoltre una speciale maglia della Juventus con il numero 15, come l’edizione in corso del programma.

A un passo dalla Top Ten, tornerà anche la Green Mystery Box curata dalla chef Chiara Pavan, che guiderà la Masterclass alla scoperta del mondo vegetale e delle tecniche di cucina sostenibile, in linea con la filosofia dello “zero sprechi”. In palio due spille: la Golden per il piatto più buono e la Green per quello più sostenibile.

La sfida proseguirà con un Invention Test dedicato al pane, alimento simbolo di condivisione e cultura. Ospiti dell’occasione saranno Alessandro Frassica, conosciuto come il “cuoco dei panini gourmet”, e la chef della panificazione Francesca Casci Ceccacci. Sarà una prova “croccante”, ricca di creatività e tensione, che determinerà chi potrà continuare a coltivare il sogno di diventare il nuovo MasterChef.

La filosofia del programma si intreccia come sempre con un messaggio di responsabilità. Anche quest’anno, MasterChef Italia rinnova il suo impegno per la sostenibilità, promuovendo un consumo consapevole e un approccio eco-friendly. Dal 2013, grazie alla collaborazione con Last Minute Market, le eccedenze alimentari delle registrazioni vengono donate alla Onlus Opera Cardinal Ferrari, che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. Questo progetto ha portato il programma a ottenere la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas, la prima al mondo per una produzione televisiva di questo tipo.

Un’attenzione costante anche alla sostenibilità ambientale si concretizza nell’applicazione del protocollo “Green Audiovisual”, con l’obiettivo di ridurre consumi, trasporti e impatto ambientale.

Nel cuore del racconto, rimane sempre la passione per la cucina e la capacità di sorprendere. Dopo tredici anni di successi e con il Guinness World Record come “format culinario più di successo al mondo”, MasterChef Italia continua a coinvolgere milioni di spettatori con prove che mescolano emozione, tecnica e creatività.

“MasterChef Italia” è ogni giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand. Il quotidiano appuntamento con MasterChef Magazine è invece fissato tutti i giorni alle 19.35, sempre su Sky e NOW.