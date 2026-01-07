Connect with us

MasterChef Italia: tra argilla, marinature e tradizioni piemontesi la competizione entra nel vivo

Published

Il viaggio di MasterChef Italia prosegue e si prepara a rivelare le reali capacità della Masterclass. Nella serata di giovedì 8 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, i 16 cuochi amatoriali ancora in gara dovranno affrontare nuove sfide concepite dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La competizione entra così in una fase cruciale, in cui la ricerca di un’identità culinaria definita e la capacità di dimostrare tecnica e creatività diventeranno fondamentali per restare in gioco.

La puntata si aprirà con una Mystery Box letteralmente da rompere: come ingrediente principale, i concorrenti troveranno un blocco di argilla, con cui dovranno cimentarsi in una particolare tecnica di cottura “in crosta”, capace di custodire sapori e texture sorprendenti. Una sfida che metterà alla prova la loro inventiva e la precisione nelle cotture, consentendo ai giudici di scoprire chi saprà davvero far emergere la propria personalità culinaria.

In seguito, sarà il momento dell’Invention Test all night long, interamente dedicato alla marinatura, una delle passioni dello chef Barbieri. La prova, presieduta dallo stesso “prof”, richiederà pazienza e tempismo: dopo una preparazione rapida, i piatti dovranno riposare per ore, aspettando l’alba per rivelare i risultati di aromi, profumi e consistenze.

La competizione proseguirà poi tra le colline delle Langhe, Patrimonio Unesco, con una Prova in Esterna omaggio alla salsiccia di Bra, eccellenza della tradizione gastronomica piemontese. Una sfida che unirà spirito di squadra e rispetto per i sapori del territorio. Solo i migliori potranno esultare al ritorno in Masterclass, mentre la brigata perdente dovrà affrontare un Pressure Test dal sapore messicano, a base di tacos.

MasterChef Italia continua inoltre a promuovere un messaggio di sostenibilità ambientale e sociale. Dal 2013, la produzione collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze alimentari e donarle alla Onlus milanese “Opera Cardinal Ferrari”. L’impegno si concretizza anche attraverso il protocollo “Waste Free”, volto a ridurre gli sprechi e a supportare gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e del Green Deal europeo. Queste iniziative hanno portato MasterChef Italia a ottenere la certificazione “Food Waste Management System” rilasciata da Bureau Veritas, prima realtà al mondo nel settore dell’intrattenimento a raggiungere tale traguardo. Inoltre, la gestione sostenibile delle produzioni ha meritato la certificazione “Green Audiovisual”, garanzia di un’impronta ecologica sempre più contenuta.

Accanto alla stagione principale, continua ogni giorno alle 19.35 l’appuntamento con MasterChef Magazine, lo spazio quotidiano in cui concorrenti, ospiti e chef professionisti si confrontano per raccontare la cucina attraverso esperienze, creatività e nuove ricette.

Anche quest’anno, il mondo di MasterChef Italia si arricchisce di prestigiose collaborazioni con numerosi brand del settore alimentare e della ristorazione italiana, consolidando un ecosistema che unisce qualità, ricerca e innovazione. Inoltre, ritorna la partnership con la casa editrice Baldini+Castoldi, che pubblicherà il libro di ricette del vincitore di questa stagione.

MasterChef Italia resta uno degli show culinari più noti al mondo: nato dal format di Franc Roddam e prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, è stato riconosciuto dal Guinness World Records come il “format televisivo culinario più di successo al mondo”, con oltre 700 edizioni prodotte in 70 Paesi e più di 300 milioni di spettatori nel globo.

Giovedì 8 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, la nuova sfida si preannuncia infuocata: tra marinature notturne, cotture in argilla e suggestioni messicane, solo chi saprà fondere tecnica e passione potrà continuare a coltivare il sogno di diventare il prossimo MasterChef d’Italia.

