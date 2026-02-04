Connect with us

MasterChef Italia, un viaggio tra culture e sapori: la competizione sbarca in Norvegia

La gara di MasterChef Italia entra sempre più nel vivo, con soltanto nove aspiranti chef ancora in corsa verso il titolo. La puntata in onda giovedì 5 febbraio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW promette emozioni e colpi di scena, in un’edizione che continua a portare i concorrenti, e il pubblico, letteralmente in giro per il mondo tra culture culinarie e tradizioni gastronomiche.

La serata si aprirà con una Mystery Box multiculturale, che segnerà l’arrivo in Masterclass della chef Jessica Rosval, canadese e allieva di Massimo Bottura, accompagnata dalle donne del progetto “Roots” di Modena. L’iniziativa, nata da un’idea della stessa Rosval insieme a Caroline Caporossi, punta a dare un lavoro nella ristorazione alle donne migranti, trasformando la cucina in strumento di inclusione e racconto personale. Durante la prova, gli aspiranti chef cucineranno “a quattro mani” con le protagoniste di questo importante progetto di solidarietà.

A seguire, il ritorno attesissimo di Jeremy Chan, chef e co-fondatore del ristorante londinese Ikoyi, che sarà al centro dell’Invention Test portando in studio uno dei suoi piatti più iconici. L’estro e la visione internazionale di Chan promettono di mettere a dura prova i concorrenti, chiamati a misurarsi con ingredienti e tecniche d’avanguardia.

Il viaggio continuerà con una Prova in esterna spettacolare in Norvegia, dove la Masterclass scoprirà la cucina nordica, protagonista negli ultimi anni di una vera rivoluzione gastronomica. Tra paesaggi mozzafiato e nuove sfide, gli chef amatoriali dovranno dimostrare di sapersi adattare anche ai rigori di una cucina che esalta la purezza delle materie prime e la sostenibilità.

Come sempre, chi non riuscirà a superare indenni le prove principali dovrà affrontare un Pressure Test spietato, questa volta dedicato al gelato, in compagnia del maestro gelatiere Carlo Guerriero. Sarà quest’ultima sfida a decidere chi continuerà il percorso e chi invece dovrà lasciare il grembiule di MasterChef Italia.

Anche in questa edizione il programma conferma il suo impegno sui temi della sostenibilità ambientale e sociale. Dal 2013, infatti, MasterChef Italia collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze alimentari e destinarle alla Onlus “Opera Cardinal Ferrari” di Milano. Inoltre, la trasmissione aderisce al protocollo “Waste Free” e ha ottenuto, come prima realtà al mondo, la certificazione Food Waste Management System rilasciata da Bureau Veritas, insieme alla certificazione “Green Audiovisual”, a testimonianza dell’impegno produttivo nel ridurre l’impatto ambientale.

La sostenibilità passa anche dalle piccole scelte quotidiane: tutti i materiali impiegati durante le registrazioni, dai piatti alle posate, sono compostabili ed eco-friendly, e la produzione si impegna a ridurre sprechi e consumi. Un modello virtuoso che riflette la volontà di un intero team di fare televisione in maniera etica e responsabile.

L’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine continua invece ogni giorno alle 19.35 su Sky e NOW. Nel format, cuochi amatoriali e chef affermati si alternano ai fornelli per raccontare curiosità, segreti e ricette sempre diverse, legate ai temi della cucina contemporanea.

A sostenere i nuovi episodi ci sono numerosi partner tra cui Volkswagen Veicoli Commerciali, Hotpoint, Regina Asciugoni, Mutti, Garofalo, San Benedetto, Kozel, De’Longhi e molti altri marchi che da anni condividono con MasterChef lo spirito di qualità e innovazione. RTL 102.5 è media partner ufficiale del programma, mentre la casa editrice Baldini+Castoldi pubblicherà come di consueto il libro di ricette del vincitore di questa stagione.

MasterChef Italia resta un fenomeno televisivo globale. Basato sul format ideato da Franc Roddam e prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, lo show detiene il titolo di “Format TV culinario più di successo al mondo” secondo il Guinness World Records, con oltre 700 edizioni prodotte in 70 Paesi e più di 300 milioni di spettatori nel mondo.

Quello del 5 febbraio si preannuncia dunque come un vero viaggio nel viaggio: un nuovo capitolo di emozioni, cultura e sapori per gli appassionati di cucina che ogni settimana seguono la corsa ai fornelli dei nove aspiranti chef rimasti in gara.

