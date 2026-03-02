Max Giusti torna su Canale 5 con la nuova edizione di “Scherzi a parte”

Da questa sera, Canale 5 accende i riflettori su una delle trasmissioni più amate della televisione italiana: “Scherzi a parte”. Il programma, che torna in una veste completamente rinnovata, sarà condotto da Max Giusti, pronto a guidare gli spettatori in una serie di beffe inedite destinate a sorprendere pubblico e protagonisti.

Questa nuova edizione punta a un formato più dinamico e attuale, con quattro prime serate che promettono di svelare i lati più autentici e nascosti delle celebrità coinvolte. Nella prima puntata, le “vittime” degli scherzi saranno Gabriel Garko, Isobel Kinnear, Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca, insieme a diverse persone comuni pronte a condividere con i vip l’esperienza del celebre programma.

A rendere ancora più vivace l’appuntamento sarà la verve comica di Max Giusti, che introdurrà ogni scherzo con monologhi ad hoc, per poi commentare in studio, insieme alle “vittime”, i momenti più sorprendenti delle beffe. L’attore e conduttore si cimenterà anche nelle sue celebri imitazioni e personaggi, regalando al pubblico sketch imprevedibili che uniranno l’ironia del varietà alla curiosità del reality.

Per la prima volta nella storia di “Scherzi a parte”, non solo i personaggi famosi ma anche persone comuni diventeranno bersagli inconsapevoli degli scherzi. Una novità che punta a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e imprevedibile, con continui ribaltamenti di fronte che terranno alta l’attenzione sia in studio che da casa.

La voce narrante di questa edizione sarà quella di Melina Martello, doppiatrice e direttrice del doppiaggio, nota per essere la voce italiana di Diane Keaton e vincitrice del Leggio d’Oro 2004 per il doppiaggio del film “Tutto può succedere”. Un tocco di eleganza e professionalità che contribuirà a rendere il racconto degli scherzi ancora più avvincente.

Non mancherà una rinnovata attenzione anche alla colonna sonora: i Planet Funk firmano la nuova sigla, reinterpretando con il loro stile internazionale e contemporaneo lo storico jingle di “Scherzi a parte”, da sempre uno dei più riconoscibili della TV italiana.

La regia del programma è affidata a Roberto Cenci, garanzia di ritmo, cura delle immagini e spettacolarità. Con la sua direzione, lo show promette una narrazione moderna che unisce tradizione e innovazione, confermando ancora una volta la capacità di “Scherzi a parte” di rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Tutto è pronto, dunque, per un ritorno in grande stile. “Scherzi a parte” ricomincia da lunedì 2 marzo, in prima serata su Canale 5, con un’edizione che non risparmierà nessuno e promette di far ridere, sorprendere e divertire il pubblico italiano come non mai.