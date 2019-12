Max Pezzali annuncia la Data Zero di Canta Max Live a Bibione (VE) a Luglio 2020!

Dopo lo straordinario sold out di San Siro registrato in meno di tre settimane dall’apertura delle vendite e dopo aver aggiunto un secondo e imperdibile concerto l’11 luglio 2020, MAX PEZZALI annuncia oggi una data zero che anticiperà i due esplosivi live milanesi, giovedì 2 luglio 2020 allo Stadio Comunale di Bibione (VE)”. Le date sono prodotte e distribuite da Vivo Concerti.

«Per me l’idea di cantare a San Siro è inspiegabile, devo ancora metabolizzarla: è come un sogno che ho sempre avuto paura di sognare perché troppo grande e bello. – Racconta Max Pezzali, e continua – Un sogno così bisogna meritarselo e ora so di voler mettere tutto me stesso per poterlo realizzare e per far vivere una serata unica e indimenticabile alle persone che verranno a cantare con me le mie canzoni. Per me sarà sicuramente sarà memorabile»

Prevendite Autorizzate: Ticketone.it

Biglietti per la data zero di Bibione e la seconda tappa a San Siro disponibili su Ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di oggi e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 11.00 di domenica 22 dicembre 2019.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali

DETTAGLI DATA ZERO

GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2020 || STADIO COMUNALE, BIBIONE (VE)

Orari

Apertura Porte: Ore 16.00

Inizio Show: Ore 21.00

Prezzi dei biglietti

PIT 1: € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

PIT 2: € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Prato: € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Tribuna centrale non numerata: € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

