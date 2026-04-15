Max Pezzali conquista Londra: parte il tour europeo MAX FOREVER Goes to Europe 2026

Un trionfo di emozioni e partecipazione a Londra per il debutto europeo di Max Pezzali. Davanti a un pubblico caloroso all'O2 Academy Brixton, l'artista ha dato il via a MAX FOREVER - GOES TO EUROPE 2026, il suo primo tour internazionale prodotto da Vivo Concerti. Tra cori collettivi e momenti di autentica condivisione, lo show si è trasformato in un grande karaoke, con hit dopo hit che hanno attraversato generazioni e unito la comunità italiana e non solo.



Un grande momento di festa e condivisione all'insegna di canzoni e storie senza confini, un viaggio hit dopo hit nel mondo di Max con una scaletta pensata per far cantare e regalare forti emozioni al pubblico dalla prima all'ultima nota, celebrando un repertorio che ha segnato e continua a segnare intere generazioni, e quel senso di appartenenza che unisce gli italiani ovunque si trovino.



Il tour europeo proseguirà ad aprile 2026 tra Ginevra, Zurigo, Bruxelles, Parigi, Koper, Barcellona e Madrid, con una tappa speciale al Moon&Stars Festival di Locarno a luglio. Questi concerti rappresentano l'antipasto perfetto in vista dell'attesissimo tour negli stadi italiani, pronto a infiammare le notti estive con quindici date tra giugno e luglio.



La tournée italiana MAX FOREVER GLI ANNI D'ORO - STADI 2026 partirà il 7 giugno da Lignano Sabbiadoro per toccare, tra le altre città, Torino, Napoli, Roma, Bologna, Messina, Bari, Padova e l'immancabile doppio appuntamento a Milano allo Stadio San Siro, molte delle quali già sold out. Un successo di pubblico confermato dall'entusiasmo dei fan e dalla rapidità con cui i biglietti sono stati polverizzati.



A coronamento di questo viaggio musicale, il 2026 si concluderà con MAX FOREVER - STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR, una residency unica all'Unipol Dome di Milano Santa Giulia nelle serate di 22, 23, 26, 27, 29 e 30 dicembre. Un'occasione speciale per chiudere in grande stile un anno all'insegna della musica, dei ricordi e dell'appartenenza.



Max Pezzali si conferma ancora una volta voce generazionale e icona della scena musicale italiana, capace di unire fan di ogni età in una grande festa collettiva senza confini.