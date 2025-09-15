Max Pezzali: Nuove Date e Biglietti per “Max Forever Gli Anni d’Oro – Stadi 2026”

La spettacolare maratona musicale di Max Pezzali, “Max Forever Gli Anni d’Oro – Stadi 2026”, continua ad affascinare i fan, promettendo un’estate indimenticabile nel 2026. I biglietti per le nuove date sono ora disponibili, per donare a tutti i fan l’opportunità di vivere un’esperienza musicale irripetibile.

Le tappe in programma registrano già alcuni sold out, incluse le date a Lignano Sabbiadoro e la prima data a Torino. Di fronte alla domanda travolgente, Pezzali ha deciso di raddoppiare le date in alcune città: Torino vedrà una nuova data il 14 giugno, Bologna il 28 giugno, Messina il 2 luglio e Padova il 9 luglio.

Questo tour sarà un’esperienza completamente inedita, con il debutto il 7 giugno a Lignano Sabbiadoro, già tutto esaurito. La tournée si espanderà poi in tutta Italia toccando città come Napoli, Roma, Bari e Milano, fino a concludersi con due spettacoli consecutivi presso il leggendario Stadio San Siro di Milano, l’11 e il 12 luglio.

Max Pezzali è noto per la sua abilità di incantare il pubblico con successi senza tempo, e non deluderà certamente con questo tour. Dopo l’incredibile successo dell’evento MAX FOREVER – Grand Prix, che ha visto 85mila presenze all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, Pezzali è pronto a riconquistare il cuore dei suoi fan. Potrete già godere della sua esibizione ai Tim Music Awards, trasmessi in diretta dall’Arena di Verona.