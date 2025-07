MAYO & ELETTRA LAMBORGHINI: il nuovo singolo “CASTIGO” in uscita venerdì in tutto il mondo

Elettra Lamborghini, icona pop italiana di fama internazionale, annuncia con entusiasmo la collaborazione con l’artista spagnolo Álvaro Mayo, conosciuto come MAYO, nel nuovo singolo intitolato “Castigo”. Questo brano in spagnolo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da questo venerdì, accompagnato dal lancio del videoclip ufficiale.

MAYO firma così il suo primo singolo estratto dall’album di debutto “MAYO SEASON”, la cui uscita è prevista per il prossimo 5 settembre. Questo progetto musicale si inserisce in un momento di grande visibilità per l’artista, che ha già dimostrato il suo talento partecipando al celebre programma “Operación Triunfo” e collaborando con artisti del calibro di Edurne e Mar Lucas. Con “Castigo”, MAYO prosegue la sua ascesa nel panorama musicale, proponendo sonorità sensuali che intrecciano pop, ritmi latini e urban.

L’artista italiana Elettra Lamborghini, forte di una nuova firma con Universal Music México per la pubblicazione dei suoi futuri progetti in lingua spagnola e inglese, consolida il suo successo a livello internazionale grazie alla fusione di ritmi latini e melodie pop accattivanti. “La mia musica è in grado di portare ovunque il buon umore, proprio come nel reale,” afferma Elettra, che vanta un impressionante record di oltre 2 miliardi e mezzo di stream con i suoi successi. Con un palmares che include 15 dischi di Platino e 3 dischi d’Oro, Elettra continua a conquistare il pubblico con la sua musica trascinante e la sua presenza carismatica nei programmi televisivi. È attualmente giudice di “Italia’s Got Talent”, in streaming su Disney+, e ha condotto anche una puntata del Festival di Sanremo.

La cantante ha lasciato un’impronta indelebile nell’industria musicale italiana fin dal suo esordio nel 2018 con “Pem Pem”, seguito da successi come “Musica (e il resto scompare)”, brano che le ha spalancato le porte del Festival di Sanremo. Il suo album “Twerking Queen”, certificato Platino, ha dominato le classifiche italiane, consolidando ulteriormente la sua posizione di rilievo nel panorama musicale.

A livello internazionale, ha pubblicato singoli di successo come “Mala” e “Tócame” con Childsplay e Pitbull. Non da meno i traguardi recenti con “Pistolero” tratto dall’EP “Twerking Beach”, e il singolo “Caramello”, in collaborazione con Rocco Hunt e Lola Indigo, certificato quattro volte Platino.