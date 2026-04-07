Mazda celebra la passione per la MX-5 con una giornata all’insegna del “Joy of Driving” a Varano

Una giornata per celebrare il piacere autentico della guida e la passione per una delle roadster più iconiche della storia automobilistica. Mazda porterà la sua MX‑5 all’Autodromo di Varano de’ Melegari sabato 11 aprile, dando vita a un evento dedicato completamente a ciò che la casa giapponese definisce “Joy of Driving”.

L’iniziativa, supportata da Mazda Italia, offrirà un’esperienza immersiva che unirà momenti di adrenalina in pista, attività interattive e incontri con ospiti d’eccezione. L’obiettivo è creare una vera e propria celebrazione della roadster giapponese per eccellenza, simbolo di leggerezza, equilibrio e divertimento puro.

Clienti e appassionati avranno l’opportunità di vivere da vicino l’universo MX‑5 partecipando a hot laps a bordo delle versioni Homura da 1.5 litri, seduti accanto a piloti professionisti. Non mancheranno attività aperte a tutti, come i simulatori di guida e le sessioni gratuite di car detailing, pensate per far scoprire ogni sfaccettatura del mondo Mazda.

Durante la giornata saranno esposte le versioni MX‑5 Homura e Kazari con un’ampia gamma di accessori originali. Tra questi spiccano i componenti dello Sport Pack – minigonne, spoiler, dettagli esclusivi – e raffinati elementi come pedali in alluminio, battitacco illuminato e finiture interne in Alcantara. Tutti questi accessori contribuiscono a valorizzare stile, comfort e sportività, rendendo ogni MX‑5 unica nel suo genere.

L’evento sarà arricchito dalla presenza di volti noti del mondo della guida e dei social: Vicky Piria, Federica Levy, Fjona Cakalli, Noisy, Valentino Jang, Claudio Aniciello e Eros Vanoli. Ognuno di loro offrirà una prospettiva personale su cosa significhi vivere la passione per la guida e per l’automobilismo moderno.

Tra i momenti più attesi, un talk dedicato alle donne nel Motorsport che vedrà Fjona Cakalli come moderatrice e la partecipazione di Vicky Piria e Federica Levy, pronte a raccontare la loro esperienza e il ruolo femminile nelle corse.

Non mancheranno le forti emozioni: spettacolare sarà l’esibizione di drift di Luca Fuschini prevista in tarda mattinata, mentre la manifestazione si concluderà con la tradizionale parata in circuito, simbolo del legame e dello spirito di comunità che da sempre contraddistingue gli appassionati di MX‑5.

Il programma prenderà il via alle 8:00 con accrediti e colazione di benvenuto, seguito da ore di attività in pista e momenti di incontro tra partecipanti. Gli iscritti alla membership MX‑5 potranno usufruire di sconti speciali sia sull’evento sia sugli accessori originali, un incentivo aggiuntivo per rafforzare il senso di appartenenza alla grande famiglia Mazda.

Da sempre la MX‑5 rappresenta un simbolo del piacere di guida nella sua forma più pura. Grazie al suo equilibrio tra leggerezza, design e potenza controllata, è diventata un punto di riferimento per gli amanti della guida sportiva. Iniziative come quella di Varano riaffermano il valore della formula Mazda: creare esperienze autentiche che mettano al centro le persone, l’emozione e la condivisione.

Con l’evento all’Autodromo di Varano, Mazda rinnova quindi il suo legame con gli appassionati e invita a riscoprire l’essenza che ha reso la sua roadster un’icona senza tempo: il puro divertimento al volante.