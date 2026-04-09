Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Mazda CX-60 e CX-80 2026: evoluzione nel segno del Kaizen

Published

Mazda rinnova le sue ammiraglie CX-60 e CX-80 per il 2026 presentando una gamma aggiornata che punta su prestazioni, sicurezza e comfort. I due SUV di punta della casa di Hiroshima si migliorano nel solco della filosofia Kaizen, ovvero del miglioramento continuo, introducendo una serie di affinamenti tecnici e di design per offrire un’esperienza di guida più raffinata e coinvolgente.

Le nuove Mazda CX-60 e CX-80 2026 si basano su una piattaforma sviluppata appositamente per veicoli di grandi dimensioni con architettura meccanica longitudinale. Questa scelta consente un’ottimale distribuzione dei pesi e una dinamica di guida più naturale. Sospensioni ritarate, nuovi ammortizzatori e molle migliorano il bilanciamento tra stabilità e comfort, mentre i vetri anteriori stratificati ad alta insonorizzazione riducono significativamente rumori esterni e fruscii aerodinamici, assicurando una qualità di bordo superiore anche alle alte velocità.

L’attenzione al dettaglio emerge anche nello sterzo, ora più preciso e progressivo, che contribuisce a mantenere quella sensazione di controllo diretto con la strada tipica delle Mazda. Il tutto si traduce in una guida più fluida e confortevole, coerente con il principio del Joy of Driving che da sempre ispira i modelli della marca giapponese.

Innovazione e sostenibilità si fondono con l’introduzione delle versioni diesel conformi ai nuovi standard Euro 6e-bis e ora certificate per l’uso del carburante rinnovabile HVO 100 (Hydrotreated Vegetable Oil). Questo biocarburante, derivato da oli vegetali riciclati, permette una riduzione significativa delle emissioni, mantenendo inalterate le prestazioni. Si tratta di un ulteriore passo nell’approccio multi-solution di Mazda, orientato a ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare al piacere di guida.

Sul fronte della sicurezza, Mazda introduce nuove tecnologie avanzate. Tutte le versioni 2026 dispongono del sistema Driver Emergency Assist (DEA), capace di rilevare situazioni di emergenza medica e fermare il veicolo in sicurezza. A questo si affianca il Driver Monitoring, che diventa di serie sulla CX-60, e una serie di assistenze alla guida potenziate: dallo Smart Brake Support – Head-on Collision Mitigation al sistema Emergency Lane Keeping – Head-on Traffic Avoidance Assist, fino alle funzioni dedicate a ottimizzare la guida con rimorchio e la gestione del traffico incrociato. Queste dotazioni mantengono le CX-60 e CX-80 ai vertici del segmento per sicurezza, confermando il punteggio di 5 stelle Euro NCAP.

Il comfort a bordo cresce ulteriormente con l’introduzione dell’assistente vocale Amazon Alexa, che consente un controllo naturale delle funzioni di navigazione, intrattenimento e connettività. La CX-60 beneficia inoltre di un sistema di navigazione ibrido con percorsi alternativi, ricerca dei punti di interesse e sette anni di aggiornamenti gratuiti delle mappe.

Sul piano estetico, i modelli 2026 si distinguono per l’eleganza dei nuovi interni disponibili nelle versioni Homura e Homura Plus, caratterizzati da pelle nappa color tan trapuntata, volante bicolore e cruscotto effetto suede. I cerchi in lega da 20 pollici sfoggiano finiture dedicate — Metallic Silver per CX-60 e Bright Silver per CX-80 — accentuando la presenza su strada dei due SUV. Completa il restyling la nuova vernice metallizzata Polymetal Grey, che sostituisce la precedente Sonic Silver.

Mazda conferma così la sua dedizione al design artigianale e alla qualità dei materiali, con elementi in legno d’acero, pelle nappa e tessuti pregiati. Ogni dettaglio è stato pensato per offrire un ambiente raffinato, coerente con il posizionamento premium della gamma.

Le Mazda CX-60 e CX-80 2026 rappresentano dunque un’evoluzione sostanziale, unendo tecnologia e stile con un approccio coerente ai valori della casa giapponese. Prestazioni, sicurezza, comfort e sostenibilità si incontrano in una proposta che rinnova la sfida di Mazda nel segmento dei SUV di fascia alta, riaffermando la volontà del marchio di continuare a migliorarsi giorno dopo giorno, in puro spirito Kaizen.

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Test

Nissan Juke Hybrid: la nostra prova su strada

Focus

Omoda & Jaecoo amplia l’universo Super Hybrid: tre nuovi SUV per ogni esigenza

Turismo

Gardaland Resort riapre il 28 marzo con una stagione di magia, innovazione e trend globali

Motori

Horizon Automotive accelera sulla crescita e presenta il piano industriale 2026-2028: sinergie con Facile.it e focus su dealer e case costruttrici

Motori

BYD Seal U DM-i: la nostra prova su strada

Motori

Sapori Svelati: Mercedes‑Benz Italia racconta l’Italia attraverso le sue strade e i suoi sapori

Società

Nuovo appuntamento con “Quarto Grado” indagini sugli nuovi sviluppi dei casi Genini e Garlasco

Motori

DENZA: Daniel Craig testimonial del lancio internazionale

Spettacolo

Diletta Leotta presenta Mamma Dilettante 5: disponibile da oggi la prima puntata del podcast e vodcast

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Moda

Nilox entra nel mondo degli smart glasses: tecnologia, sport e lifestyle si incontrano nella nuova linea eyewear

Motori

Toyota chiude il trimestre da leader: prima tra gli importatori, nel mercato delle ibride e in 19 citta’ italiane

Tecnologia

TCL presenta la nuova linea 2026: tecnologia SQD‑Mini LED, audio immersivo e dispositivi smart per una casa sempre più connessa

Società

Questa sera a “Quarto Grado”: nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Resinovich

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Moda

Havaianas celebra il Brazilian Flair con Vini Jr.: la nuova collezione tra cultura, stile e identità globale

Spettacolo

Jack Savoretti celebra vent’anni di carriera con il nuovo album “We Will Always Be The Way We Were”

Motori

Kia presenta due nuove installazioni alla Milano Design Week 2026

Motori

Dacia Duster: un abitacolo più digitale e sempre connesso

Beauty

GOOVI presenta MATCH 2 GLOW: il blush in crema 2 in 1 per un effetto bonne-mine naturale

Motori

Stellantis cresce nel primo trimestre 2026: vendite UE30 in aumento del 5%

Senza categoria

CHIELLO: cresce l’attesa per “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

DITONELLAPIAGA: fuori domani “Miss Italia”

Motori

Mazda CX-60 e CX-80 2026: evoluzione nel segno del Kaizen

Giochi

Epoch presenta una nuova galassia di giochi ispirati a Super Mario Galaxy – Il Film

Motori

CUPRA presenta CUPRA Raval: l’auto elettrica ribelle che sfida le convenzioni

Spettacolo

Zendaya torna in “Euphoria 3”: da aprile su Sky e NOW il cult HBO dedicato alle inquietudini di una generazione

Senza categoria

“Per Sempre”: il nuovo vinile da collezione di Ornella Vanoni e Gino Paoli celebra l’unione artistica più iconica della musica italiana

Motori

Nissan rinnova la gamma JUKE: ecco il nuovo allestimento top Pulse

Motori

“Follow the CUPRA”: sei concerti in Europa per svelare la nuova CUPRA Raval

Motori

Nuovo Toyota RAV4: design rinnovato e tecnologia all’avanguardia per l’icona dei SUV

Giochi

Debutta Pokémon Champions: inizia una nuova era per le lotte Pokémon

Motori

Kia amplia la gamma Sportage con l’introduzione della Black Edition

Giochi

Ubisoft – Assassin’s Creed: The Piano Collection di Nicolas Horvath è ufficialmente disponibile

Motori

DENZA Z9GT debutta in Europa: la shooting brake elettrica e ibrida che ridefinisce il lusso tecnologico

Motori

Leapmotor apre l’ordinabilità di T03 Van: la nuova soluzione elettrica per la mobilità professionale urbana
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Dacia Duster: un abitacolo più digitale e sempre connesso

Duster, tra i modelli di punta di Dacia, continua la sua evoluzione con un nuovo approccio tecnologico che punta a migliorare l’esperienza di guida...

7 ore ago

Motori

Stellantis cresce nel primo trimestre 2026: vendite UE30 in aumento del 5%

Nel primo trimestre del 2026, Stellantis ha registrato un’importante crescita nel mercato automobilistico europeo a 30 Paesi (UE30), segnando un incremento delle immatricolazioni del...

7 ore ago

Motori

CUPRA presenta CUPRA Raval: l’auto elettrica ribelle che sfida le convenzioni

CUPRA alza ulteriormente l’asticella della mobilità elettrica con la presentazione ufficiale della CUPRA Raval, un modello destinato a ridefinire il concetto di city car...

9 ore ago

Motori

Nissan rinnova la gamma JUKE: ecco il nuovo allestimento top Pulse

Nissan amplia e rinnova la gamma del suo crossover compatto, introducendo il nuovo allestimento di vertice Pulse, che segna un ulteriore passo avanti in...

10 ore ago