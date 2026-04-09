Mazda CX-60 e CX-80 2026: evoluzione nel segno del Kaizen

Mazda rinnova le sue ammiraglie CX-60 e CX-80 per il 2026 presentando una gamma aggiornata che punta su prestazioni, sicurezza e comfort. I due SUV di punta della casa di Hiroshima si migliorano nel solco della filosofia Kaizen, ovvero del miglioramento continuo, introducendo una serie di affinamenti tecnici e di design per offrire un’esperienza di guida più raffinata e coinvolgente.

Le nuove Mazda CX-60 e CX-80 2026 si basano su una piattaforma sviluppata appositamente per veicoli di grandi dimensioni con architettura meccanica longitudinale. Questa scelta consente un’ottimale distribuzione dei pesi e una dinamica di guida più naturale. Sospensioni ritarate, nuovi ammortizzatori e molle migliorano il bilanciamento tra stabilità e comfort, mentre i vetri anteriori stratificati ad alta insonorizzazione riducono significativamente rumori esterni e fruscii aerodinamici, assicurando una qualità di bordo superiore anche alle alte velocità.

L’attenzione al dettaglio emerge anche nello sterzo, ora più preciso e progressivo, che contribuisce a mantenere quella sensazione di controllo diretto con la strada tipica delle Mazda. Il tutto si traduce in una guida più fluida e confortevole, coerente con il principio del Joy of Driving che da sempre ispira i modelli della marca giapponese.

Innovazione e sostenibilità si fondono con l’introduzione delle versioni diesel conformi ai nuovi standard Euro 6e-bis e ora certificate per l’uso del carburante rinnovabile HVO 100 (Hydrotreated Vegetable Oil). Questo biocarburante, derivato da oli vegetali riciclati, permette una riduzione significativa delle emissioni, mantenendo inalterate le prestazioni. Si tratta di un ulteriore passo nell’approccio multi-solution di Mazda, orientato a ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare al piacere di guida.

Sul fronte della sicurezza, Mazda introduce nuove tecnologie avanzate. Tutte le versioni 2026 dispongono del sistema Driver Emergency Assist (DEA), capace di rilevare situazioni di emergenza medica e fermare il veicolo in sicurezza. A questo si affianca il Driver Monitoring, che diventa di serie sulla CX-60, e una serie di assistenze alla guida potenziate: dallo Smart Brake Support – Head-on Collision Mitigation al sistema Emergency Lane Keeping – Head-on Traffic Avoidance Assist, fino alle funzioni dedicate a ottimizzare la guida con rimorchio e la gestione del traffico incrociato. Queste dotazioni mantengono le CX-60 e CX-80 ai vertici del segmento per sicurezza, confermando il punteggio di 5 stelle Euro NCAP.

Il comfort a bordo cresce ulteriormente con l’introduzione dell’assistente vocale Amazon Alexa, che consente un controllo naturale delle funzioni di navigazione, intrattenimento e connettività. La CX-60 beneficia inoltre di un sistema di navigazione ibrido con percorsi alternativi, ricerca dei punti di interesse e sette anni di aggiornamenti gratuiti delle mappe.

Sul piano estetico, i modelli 2026 si distinguono per l’eleganza dei nuovi interni disponibili nelle versioni Homura e Homura Plus, caratterizzati da pelle nappa color tan trapuntata, volante bicolore e cruscotto effetto suede. I cerchi in lega da 20 pollici sfoggiano finiture dedicate — Metallic Silver per CX-60 e Bright Silver per CX-80 — accentuando la presenza su strada dei due SUV. Completa il restyling la nuova vernice metallizzata Polymetal Grey, che sostituisce la precedente Sonic Silver.

Mazda conferma così la sua dedizione al design artigianale e alla qualità dei materiali, con elementi in legno d’acero, pelle nappa e tessuti pregiati. Ogni dettaglio è stato pensato per offrire un ambiente raffinato, coerente con il posizionamento premium della gamma.

Le Mazda CX-60 e CX-80 2026 rappresentano dunque un’evoluzione sostanziale, unendo tecnologia e stile con un approccio coerente ai valori della casa giapponese. Prestazioni, sicurezza, comfort e sostenibilità si incontrano in una proposta che rinnova la sfida di Mazda nel segmento dei SUV di fascia alta, riaffermando la volontà del marchio di continuare a migliorarsi giorno dopo giorno, in puro spirito Kaizen.