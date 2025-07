“Mediterraneo” di Bresh conquista l’Oro: un trionfo di mare e musica

Il mondo della musica italiana è in festa per il nuovo successo del talentuoso Bresh, il cui ultimo progetto, “MEDITERRANEO”, è stato Certificato ORO. Questo ambizioso album si impone come un capolavoro di 16 brani, tutti ispirati a tematiche care all’artista come il viaggio, il mare e la Liguria, elementi fondamentali della sua scrittura e poetica. Il disco ha già segnato un debutto eccellente posizionandosi al primo posto della classifica Fimi/NIQ degli album più venduti.

Tra i pezzi più significativi dell’album troviamo “Umore Marea”, attualmente in rotazione radiofonica, e “La Tana del Granchio”. Quest’ultimo brano non solo ha ricevuto la Certificazione Oro, ma ha anche mantenuto la sua presenza nella Top 10 della classifica Fimi/NIQ dei singoli più venduti per cinque settimane consecutive. Inoltre, ha trovato una solida posizione nella TOP 10 delle classifiche Top 50 Italia di Spotify e italiana di Shazam per sei settimane di fila.

A partire da fine ottobre, Bresh si esibirà per la prima volta in un tour nei palasport, un evento attesissimo dai fan. La data di apertura è prevista a Jesolo il 25 ottobre. Il tour proseguirà poi a Roma il 1° novembre e arriverà a Milano per due serate il 6 e 7 novembre, entrambe già sold out. Il tour si concluderà a Bologna il 9 novembre.

Le aspettative sono alte e la passione di Bresh per la sua terra natale, la Liguria, promette di trasportare il pubblico in un viaggio musicale indimenticabile, immerso in atmosfere marine e racconti di viaggio. Le date del tour offriranno così un’occasione imperdibile per vivere dal vivo l’universo evocativo creato da “MEDITERRANEO”. L’artista, con la sua musica, continua a dimostrare perché sia considerato una delle voci più affascinanti e autentiche del panorama musicale italiano di oggi.