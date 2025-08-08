MGK lancia il settimo album “Lost Americana” con un’esplosione di colori e sonorità

L’artista pluripremiato e poliedrico MGK torna sulla scena musicale con il suo settimo album in studio, “Lost Americana”. Pubblicato con la Interscope Records, l’album è composto da 13 tracce che esplorano il sogno americano attraverso una lente personale e introspezione.

MGK dichiara che “Lost Americana” è un’ode agli outsider, un’opera che si interroga su cosa vuol dire reinventarsi e tracciare una propria strada. I fan aspettavano con ansia questo lavoro e l’artista non ha deluso, portando alla luce il suo caratteristico sound alternative-pop rock, arricchito da chitarre cariche di emozione e sonorità cinematografiche. Collaboratori storici come SlimXX, BazeXX e Travis Barker hanno contribuito alla creazione di questo album, che è già stato ampiamente acclamato dalla critica e dai fan.

L’uscita dell’album è stata accompagnata dal videoclip del singolo “Outlaw Overture”, diretto da Sam Cahill e Hunter Simmons. Inoltre, MGK ha recentemente presentato in anteprima i singoli “Outlaw Overture” e “Vampire Diaries” nel famoso programma “The Tonight Show With Jimmy Fallon”. Allo stesso tempo, i fan a New York hanno avuto l’opportunità di partecipare a un intimo spettacolo pop-up per il lancio dell’album.

La celebrazione di “Lost Americana” sarà al centro dell’annuale MGK Day a Cleveland, Ohio, che si svolgerà dall’8 al 10 agosto. Gli eventi includeranno concerti, un festival d’arte e comunità, e numerose attività legate alla cultura locale. Inoltre, MGK intraprenderà un viaggio attraverso l’America per portare il suo album direttamente ai fan, aggiungendo un tocco personale e coinvolgente all’esperienza musicale.

MGK continua a sorprendere e affascinare, dimostrando che la sua capacità di reinventarsi è illimitata. Con “Lost Americana”, MGK ha ridefinito i confini del rock alternativo, confermandosi come una delle figure più influenti della scena musicale contemporanea.