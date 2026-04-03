Milano Latin Festival 2026: l’estate meneghina si accende con i ritmi dell’America Latina

L’estate milanese si prepara a risuonare delle sonorità, dei colori e dei profumi dell’America Latina. Dall’11 giugno al 15 agosto 2026 torna il Milano Latin Festival, l’evento che ogni anno trasforma la città in un villaggio latinoamericano, offrendo un’esperienza immersiva tra musica, cultura e gastronomia.

A partire dalle ore 18:30, l’Area Festival aprirà le sue porte per serate di ballo e divertimento tra Piazza Latino Caliente e Piazza Latina, animate dalla Torre DJ e dai suoi dj set. Non mancheranno spazi dedicati all’artigianato e un’area culturale che ospiterà il Salone delle Nazioni, luogo di incontro e approfondimento sulle tradizioni dei paesi latinoamericani.

Ampio spazio sarà dedicato alla gastronomia con un viaggio culinario che toccherà tutto il continente: il ristorante La Caserita proporrà piatti peruviani e argentini, mentre altre aree offriranno specialità di Messico, Ecuador, Brasile, Colombia, El Salvador, Cuba, Venezuela, Bolivia e Repubblica Dominicana. A completare l’offerta ci sarà la gelateria Mango Esotico con gusti come chicha morada, lucuma e pisco sour, oltre ai tradizionali churros e picarones.

Il festival rappresenta ormai un punto di riferimento dell’estate cittadina e anche quest’anno porterà a Milano grandi nomi della scena musicale internazionale. Il Mind Live Theatre ospiterà concerti di artisti come Ozuna (28 giugno), Camilo (19 giugno), Ruben Blades ed Elvis Crespo (3 luglio), Nicky Jam (4 luglio), Anuel AA (19 luglio) e molti altri, tra cui Kany Garcia, Pedro Sampaio, Tito Nieves, Hombres G e Grupo Frontera.

Oltre ai grandi live, il calendario proporrà numerosi eventi tematici: dal Grand Opening dell’11 giugno con ingresso gratuito, alla Zarro Night (13 e 27 giugno), fino ai party a tema come 7Teen Again, Todos a 90 e Sin Filtro. Tra i momenti speciali anche la serata Happy Birthday MLF del 10 luglio, con ingresso gratuito dedicato alla bachata dominicana, e il Megaschiuma Party del 15 agosto.

Ogni mercoledì l’appuntamento sarà con lo Schiuma Party, mentre il giovedì tornerà la Ladies and Latino Caliente Night, serata ispirata alla celebre playlist Latino Caliente.

Il festival, che conferma la sua vocazione di piattaforma culturale e creativa, presenterà anche progetti originali come Noche de Travesura Party, dedicato al Reggaeton Old School e alle atmosfere latinoamericane degli anni ’90 e 2000. Spazio inoltre ai nuovi talenti con la band urbana J Nueve, formata da giovani artisti sostenuti dall’etichetta indipendente MLF Records.

Nel Salone delle Nazioni si terranno incontri e celebrazioni in collaborazione con consolati e ambasciate, in omaggio alle feste nazionali di paesi come Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Messico, Perù, Repubblica Dominicana e Venezuela.

Accessibile con i principali mezzi di trasporto, il Milano Latin Festival vieta l’ingresso ai minori di 18 anni non accompagnati, garantendo un ambiente sicuro e organizzato.

Anche per il 2026, Milano si prepara dunque a vivere un’estate di passione, musica e cultura, in un evento che celebra l’anima più autentica e travolgente del continente latinoamericano.