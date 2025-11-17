Connect with us

Spettacolo

Milano Music Week 2025: una città che diventa palcoscenico della nuova generazione musicale

Published

Milano apre oggi le porte alla nona edizione della Milano Music Week, l’appuntamento che da anni trasforma la città in un mosaico sonoro di eventi, talk, concerti e incontri. Promossa dal Comune di Milano – Spettacolo – Assessorato alla Cultura, insieme ad Assoconcerti, Assomusica, FIMI, NUOVO IMAIE e SIAE, e organizzata da Butik s.r.l. Impresa Sociale, la settimana della musica si conferma come il più grande hub italiano dedicato all’industria musicale e ai suoi protagonisti.

Con il main topic “Nuova generazione”, l’edizione 2025 esplora le trasformazioni creative, tecnologiche e valoriali del panorama musicale contemporaneo, offrendo una prospettiva sul ruolo delle nuove voci e dei giovani professionisti. La direzione artistica è affidata a Nur Al Habash, affiancata da Tananai in veste di curatore speciale, e promette una settimana all’insegna di sperimentazione, inclusione e dialogo tra generazioni.

La manifestazione prende il via oggi, 17 novembre, alle ore 16.30 presso la Triennale Milano con il panel inaugurale “Il futuro della musica è adesso: sfide e strategie per un’industria in evoluzione”, aprendo ufficialmente una settimana che coinvolgerà oltre cento appuntamenti tra concerti, dj set, workshop e conferenze ospitate in tutta la città.

Domani, 18 novembre, si entra nel vivo con un fitto programma di incontri alla Palazzina Appiani, cuore pulsante della settimana. Si parte alle 11.00 con “La ‘Everything App’: dalla playlist all’assistente, la musica nell’era degli ‘agenti’ personali”, presentato da Rockol, per poi proseguire con l’incontro dedicato ai 50 anni dell’album “Wish You Were Here” dei Pink Floyd, che vedrà la partecipazione di Stash dei The Kolors insieme a Luca Fantacone (Sony Music Italy) e Nino Gatti, storico e archivista del gruppo. Seguirà il panel “The changing sound of the business” con Frank Briegmann, CEO di Universal Music Central Europe e Deutsche Grammophon.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da approfondimenti sui diritti digitali e le nuove sfide dell’industria musicale con incontri a cura di NUOVO IMAIE e FIMI. Tra gli appuntamenti più attesi, il dialogo tra Shablo e l’esploratore Alex Bellini su “Oltre la performance: resilienza mentale e creatività”, e il talk serale “Scrollare la musica: la divulgazione musicale ai tempi dei social” con tre tra i più seguiti creator italiani.

Parallelamente, il Dazio di Levante ospiterà panel su sport e musica, diritti d’autore e gestione dei metadati, culminando con l’Opening Party di TicketOne che avrà come protagonista Sarah Toscano, giovane promessa del pop italiano.

Non mancano eventi esclusivi che puntano a coinvolgere ogni angolo della città: allo Spazio Voce della Triennale, Rockit celebrerà i 50 anni di “Rimmel” di Francesco De Gregori con Mobrici, Dente ed Edda, mentre la serata sarà animata dal format “Puntine – live listening session” con Tommaso Ottomano, Mecna e il dj set di Bianca Intensa.

La rete di collaborazioni abbraccia luoghi e format differenti: dallo “AMA – Ask Me Anything” con Anastasio al 21 House of Stories Navigli, ai workshop creativi con Federica Abbate, Greta Zuccoli e Anna Castiglia. Anche le case discografiche partecipano all’iniziativa aprendo le proprie sedi, come Universal Music che presenta “Off The Records – Next Gen Talks” con i creator @go__dzi e @notrewake.

Le serate saranno animate da concerti live che porteranno sui palchi milanesi artisti italiani e internazionali come Balthvs all’Arci Biko, Marc Scibilia al Legend Club e Micah P. Hinson in Santeria Toscana 31.

Elemento centrale della manifestazione è anche il Linecheck Music Meeting & Festival, main content partner della Milano Music Week, che prosegue per sei giorni tra BASE Milano, Auditorium San Fedele e DumBO Bologna. Durante la giornata riunisce professionisti europei per discutere temi come sostenibilità, innovazione e impatto sociale della musica, mentre la sera ospita performance di artisti del calibro di Joy Orbison, Sega Bodega, Nick León, Judeline, e molti altri.

La Milano Music Week 2025 si distingue per la sua capacità di coniugare la dimensione culturale e quella civica: la musica diventa strumento di inclusione, salute mentale, parità di genere e impegno sociale. Come affermano gli organizzatori, “non si tratta più solo di una settimana di concerti, ma di una vera metamorfosi urbana dove ogni spazio diventa palcoscenico di espressioni artistiche innovative”.

Con il supporto di partner istituzionali e privati, tra cui UniCredit, UniCredit Allianz Assicurazioni e TicketOne come main sponsor, e con il patrocinio della Commissione europea e del Ministero della Cultura, Milano riafferma così il proprio ruolo di capitale musicale d’Europa, pronta a celebrare le nuove generazioni che stanno riscrivendo il suono del futuro.

