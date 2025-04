Milano si accende di colore con la collaborazione esclusiva tra GALLO e Fiat Topolino

La vibrante energia della Milano Design Week è stata ulteriormente amplificata dalla sorprendente collaborazione tra il rinomato brand di moda GALLO e l’iconica Fiat Topolino. Questa partnership celebra l’incontro tra design innovativo, creatività audace e un forte impegno per la sostenibilità, portando una ventata di freschezza nelle strade della città.

Dopo aver svelato una prima livrea ispirata alle inconfondibili righe multicolor di GALLO, il progetto si arricchisce oggi con la presentazione in anteprima di tre nuove, accattivanti versioni durante la Milano Design Week. Queste inedite grafiche reinterpretano i codici stilistici distintivi di GALLO, trasformandoli in vibranti espressioni di design ed energia creativa su quattro ruote.

Le tre nuove Fiat Topolino customizzate presentano: Righe bicolore, un sofisticato gioco di contrasti che esalta l’eleganza delle linee essenziali della Fiat Topolino; Pois vivaci, un pattern giocoso che infonde dinamismo e una forte personalità alla microcar elettrica; e una Fantasia geometrica, un tratto distintivo della collezione Primavera/Estate 2025 di GALLO, che fonde ritmo e armonia in un dialogo inedito tra moda e mobilità urbana.

Le quattro esclusive Fiat Topolino GALLO saranno protagoniste indiscusse delle vie di Milano e saranno disponibili per test drive per tutta la durata della Design Week, incarnando un’idea di libertà e stile che va oltre i confini del concetto tradizionale di automobile. La Fiat Topolino, simbolo di mobilità urbana sostenibile e accessibile, si allinea perfettamente con il DNA del marchio, pensata per un pubblico giovane a partire dai 14 anni.

Questa rappresenta un’occasione imperdibile per ammirare da vicino le quattro Topolino GALLO e lasciarsi conquistare dal loro spirito libero e dalla loro anima sostenibile.

Ma l’esperienza non si limita alle strade. Dall’8 al 13 aprile, il negozio GALLO situato in Via Durini 26 si trasforma in uno spazio esperienziale unico nel suo genere. Un allestimento speciale narra l’incontro affascinante tra il mondo della microcar elettrica e quello della moda, attraverso un coinvolgente gioco di colori, materiali e ispirazioni che condurrà i visitatori in un’esplorazione inedita tra design ed espressione artistica.

Inoltre, per coloro che desiderano portare con sé un ricordo tangibile di questa collaborazione esclusiva, GALLO ha creato un’edizione limitata di calze dedicate alla partnership con Fiat Topolino. Queste calze uniche saranno disponibili negli store milanesi di GALLO e online.