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Miley Cyrus celebra i 20 anni di Hannah Montana con il brano “Younger You”

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L’attesa è finalmente terminata. Miley Cyrus, artista multi-platino e vincitrice di diversi Grammy, ha pubblicato il suo nuovo singolo “Younger You”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il brano fa parte di “Hannah Montana 20th Anniversary Special”, lo speciale celebrativo ora in streaming su Disney+.

L’artista ha co-scritto e co-prodotto il brano, presentandolo dal vivo all’interno dello speciale. In contemporanea, è stato pubblicato anche il video estratto dallo show insieme al videoclip musicale completo. Entrambe le produzioni testimoniano l’intensità emotiva con cui la Cyrus ha voluto omaggiare il personaggio che le ha dato fama mondiale e un legame indelebile con milioni di spettatori.

“Hannah Montana 20th Anniversary Special” arriva esattamente vent’anni dopo il debutto della serie originale su Disney Channel. Lo speciale è concepito come una lettera d’amore ai fan piena di sentimento e nostalgia, riportando sullo schermo interviste, filmati d’archivio e ospiti a sorpresa. Nel corso dell’intervista esclusiva condotta da Alex Cooper, Miley Cyrus ripercorre alcuni dei momenti più significativi della sua carriera e rivive la propria esperienza tra passato e presente.

Prodotto da HopeTown Entertainment e Unwell Productions, lo show vede Ashley Edens alla showrunning, mentre Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper e Matt Kaplan sono coinvolti come executive producer. Cooper guida il pubblico in un viaggio tra ricordi, musica e riflessioni, legando idealmente le epoche di Hannah Montana e della Miley di oggi.

A dimostrazione dell’enorme impatto culturale del franchise, Disney+ propone la Collezione Hannah Montana, che raccoglie le quattro stagioni della serie, il film Hannah Montana: The Movie e il live Hannah Montana and Miley Cyrus: The Best of Both Worlds Concert. L’universo di Hannah Montana continua a essere amatissimo: il catalogo ha già superato il mezzo miliardo di ore di streaming a livello globale.

Fin dai suoi esordi nel 2006, la colonna sonora di Hannah Montana ha registrato numeri straordinari: sei singoli certificati disco di platino, nove d’oro e diversi album entrati nella storia della musica pop. L’album debutto ha raggiunto la tripla certificazione di platino dalla RIAA, seguito da Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus (4 volte platino), Hannah Montana: The Movie (2 volte platino), il live Best of Both Worlds Concert (platino) e Hannah Montana Forever (oro).

Con “Younger You”, Miley Cyrus torna a dialogare con la sua storia, offrendo una riflessione matura e intensa sui vent’anni trascorsi da quella adolescente dai due mondi che ha conquistato una generazione. Lo speciale su Disney+ e il nuovo singolo rappresentano un viaggio nel tempo, un ritratto sincero dell’artista che, partendo da Hannah Montana, ha costruito un percorso musicale tra i più significativi della sua generazione.

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