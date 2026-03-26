Miley Cyrus celebra vent’anni di “Hannah Montana” con il nuovo singolo “Younger You”

Miley Cyrus torna a sorprendere i fan annunciando l’uscita del suo nuovo brano “Younger You”, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 27 marzo. Il singolo è tratto da “Hannah Montana 20th Anniversary Special”, lo speciale già disponibile in streaming su Disney+, dedicato al ventesimo anniversario del debutto della celebre serie Disney Channel.

Nel messaggio condiviso sui propri social, Miley Cyrus ha espresso tutta la sua emozione per questo ritorno alle origini: “Festeggiare Hannah Montana non significa solo rendere omaggio a una serie TV, ma per me è come chiudere un cerchio. HM ha segnato l’inizio della vita come la conosco oggi. Il legame che mi unisce ai miei fan è raro e meraviglioso proprio come lo è stato tutto questo percorso. Vi adoro tutti e vi voglio un bene immenso. Questo special per l’anniversario è un regalo che faccio alla versione più giovane di voi stessi, il mio modo per ringraziarvi della vostra fedeltà e per avermi accompagnato in ogni fase di questo viaggio.”

Lo speciale “Hannah Montana 20th Anniversary Special” arriva esattamente vent’anni dopo il debutto della serie originale, andata in onda per la prima volta nel 2006 e diventata un vero e proprio fenomeno globale. Descritto come una “lettera d’amore ai fan”, questo nuovo progetto mescola interviste esclusive, materiali d’archivio, ospiti a sorpresa e una speciale esibizione di Miley Cyrus, offrendo un viaggio emozionante e nostalgico nella storia di uno dei personaggi più iconici della cultura pop.

A condurre l’intervista principale è Alex Cooper, che accompagna Miley in un racconto autentico dei momenti più significativi della sua carriera. Lo speciale, prodotto da HopeTown Entertainment e Unwell Productions, vede la partecipazione di Ashley Edens in qualità di showrunner e la produzione esecutiva di Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper e Matt Kaplan.

In concomitanza con l’uscita del singolo e dello speciale, i fan possono rivivere i ricordi della serie grazie alla Collezione Hannah Montana su Disney+, che include le quattro stagioni complete, il film “Hannah Montana: The Movie” e “Hannah Montana and Miley Cyrus: The Best of Both Worlds Concert”. Un’occasione per riscoprire l’universo che ha segnato intere generazioni.

A conferma della straordinaria eredità del franchise, il catalogo di Hannah Montana ha totalizzato finora oltre mezzo miliardo di ore di streaming a livello globale. Un traguardo che testimonia l’impatto culturale e affettivo duraturo di un personaggio e di un’artista che continuano a evolversi, mantenendo sempre vivo il legame con il proprio pubblico.

Con “Younger You” e lo speciale anniversario su Disney+, Miley Cyrus regala ai suoi fan un tuffo nel passato e, allo stesso tempo, una celebrazione sincera del percorso che l’ha portata a diventare una delle voci più riconoscibili e amate della musica contemporanea.