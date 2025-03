MINI Lifestyle Collection 2025: un connubio di stile e sportività

Con il lancio della nuova MINI John Cooper Works Lifestyle Collection e dei MINI Wordmark Lifestyle Add-Ons, il celebre marchio britannico amplia il suo universo di accessori, borse e abbigliamento. Un connubio perfetto tra il design iconico MINI e un tocco di esclusività per gli appassionati di motori e di lifestyle.

Il cuore pulsante della nuova linea MINI è la MINI John Cooper Works Lifestyle Collection, che riprende i colori distintivi del brand: Black, White e JCW Red. Un tributo alla tradizione racing di MINI che si riflette nelle grafiche e nei dettagli di ogni capo. La T-shirt JCW, proposta in bianco e nero, si distingue per il logo iconico e per la scelta di materiali sostenibili: cotone biologico certificato e cotone riciclato. Per affrontare le giornate più fresche, la felpa con cappuccio JCW rappresenta la scelta ideale, con il suo design minimalista e ricercato.

La collezione non si ferma all’abbigliamento. MINI ha studiato una gamma di borse e accessori perfettamente in linea con il suo DNA sportivo. Lo zaino JCW, ad esempio, con scomparto imbottito per laptop e schienale ergonomico, è pensato per chi vuole combinare stile e funzionalità. Non manca la borsa da viaggio con fascia per trolley, perfetta per chi è sempre in movimento. Un dettaglio esclusivo? Il motivo dei sedili John Cooper Works, riproposto nella fodera interna di alcune borse, per un tocco di raffinata coerenza stilistica.

Anche gli accessori sorprendono: dal portachiavi JCW smaltato agli ombrelli testati in galleria del vento, capaci di resistere a raffiche fino a 120 km/h. E per gli amanti del caffè on the go, la tazza da viaggio JCW disponibile nei formati da 300 ml e 500 ml.

Per chi ama il design essenziale, MINI introduce i Wordmark Lifestyle Add-ons 2025, una linea che gioca con le lettere del brand. La polo MINI Wordmark spicca per il lettering a contrasto sul colletto, mentre la giacca nera MINI Wordmark è un vero statement di stile, con stampe riflettenti posizionate strategicamente su cappuccio e schiena.

MINI non dimentica i suoi appassionati più giovani. La MINI ALL4 Baby Bike in Chill Red è progettata per bambini dai 18 mesi in su, con un telaio resistente e un sedile ergonomico per il massimo comfort. Per chi vuole fare un passo in più, c’è la MINI Aluminium Balance Bike, robusta ma leggera, perfetta per sviluppare l’equilibrio in sicurezza. E per i più piccoli, la MINI Baby Racer, con il classico design MINI e un volante sicuro per le manine dei baby driver.

La nuova MINI Lifestyle Collection 2025 sarà disponibile a partire dal 1° aprile 2025. Un’occasione imperdibile per tutti coloro che vogliono portare un pezzo del mondo MINI nel proprio quotidiano, con un mix perfetto di stile, funzionalità e passione per il motorsport.