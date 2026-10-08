Mirafiori supera un milione di trasmissioni eDCT prodotte per Stellantis

Il comprensorio di Mirafiori ha raggiunto l'importante traguardo della produzione della trasmissione eDCT numero 1.000.000, a poco più di due anni dall'avvio della linea. Si tratta di un risultato che consolida il ruolo strategico del polo industriale torinese nel percorso di trasformazione del settore automotive in Italia.



La produzione delle trasmissioni eDCT, avviata nei primi mesi del 2024, è tra le principali attività che hanno segnato l'evoluzione di Mirafiori, rafforzando la posizione del sito all'interno del sistema produttivo di Stellantis. La realizzazione del milionesimo cambio dimostra l'elevato livello di efficienza, affidabilità e qualità maturato dallo stabilimento, merito della professionalità di oltre 850 dipendenti impegnati su 20 turni settimanali.



Nel corso degli ultimi anni Mirafiori ha vissuto una profonda trasformazione, arricchendo le tradizionali produzioni con nuove competenze e funzioni ad alto valore aggiunto, dalla ricerca e sviluppo all'economia circolare. Oggi il sito è tra i poli più rilevanti di Stellantis a livello internazionale, con una capacità produttiva a regime di 600.000 trasmissioni eDCT all'anno.



Il raggiungimento del milionesimo cambio prodotto conferma la capacità dello stabilimento di esprimere elevati standard di efficienza, affidabilità e qualità manifatturiera. Un risultato costruito grazie alla professionalità delle persone che operano nel comprensorio e che ogni giorno contribuiscono a consolidare una tradizione industriale che da oltre ottant'anni rappresenta un punto di riferimento per il settore automotive italiano.



L'impianto, dedicato alle trasmissioni elettrificate a doppia frizione per i veicoli ibridi di nuova generazione, unisce competenze industriali, automazione avanzata e attenzione alla qualità, confermandosi in grado di realizzare produzioni caratterizzate da alta complessità tecnologica. Il traguardo raggiunto segna una nuova fase nell'evoluzione di Mirafiori, che continua a valorizzare competenze, innovazione e cultura industriale.