Mixes of a Lost World”: ecco il nuovo capolavoro di remix dei The Cure

Il mondo della musica accoglie con entusiasmo il nuovo progetto dei The Cure: “Mixes of a Lost World” è uscito oggi, una straordinaria collezione di remix che rivisita l’acclamato album del 2024 “Songs Of A Lost World”. L’intero ricavato dalle royalties di questo progetto sarà devoluto all’associazione benefica War Child UK, dimostrando non solo l’eccellenza musicale del gruppo, ma anche il loro impegno sociale.

Ideato e prodotto da Robert Smith, frontman dei The Cure, ‘Mixes of a Lost World’ presenta un repertorio unico, risultato della collaborazione con artisti di fama come Four Tet, Paul Oakenfold, Orbital, e Mura Masa. L’edizione deluxe, disponibile in formato 3LP, 3CD e 3MC, include ulteriori contributi da Chino Moreno dei Deftones, Mogwai e 65daysofstatic, tra molti altri.

Robert Smith, parlando del progetto, ha dichiarato: “Subito dopo Natale mi sono stati inviati un paio di remix non richiesti di brani di ‘Songs of a Lost World’ e mi sono piaciuti moltissimo. I The Cure hanno una storia intrecciata con tutti i tipi di musica dance, ed ero curioso di sapere come avrebbe suonato l’intero album reinterpretato da altri. Questa curiosità si è tradotta in un favoloso viaggio attraverso tutte e 8 le canzoni da parte di 24 meravigliosi artisti e remixer e va ben oltre le mie aspettative. Donare le nostre royalties di registrazione del progetto a War Child contribuisce a rendere ‘Mixes of a Lost World’ un’uscita ancora più speciale.”

Disponibile nei formati digitale e fisico, l’edizione 3LP include tre dischi in vinile nero masterizzati in half-speed da 180 g, con una copertina ristampata e un poster pieghevole di grandi dimensioni. Per i collezionisti, la versione limitata su nastro è un’esclusiva dello shop Universal Music Italia.

Inoltre, la collaborazione artistica continua con Andy Vella, il quale ha “remixato” l’artwork dell’album, mantenendo il tema della scultura “Bagatelle” di Janez Pirnat, accompagnando così la profonda e innovativa reinterpretazione musicale dei 24 artisti coinvolti.

Con ‘Mixes of a Lost World’, i The Cure non solo ridefiniscono i confini della loro arte, ma continuano a influenzare e ispirare l’intera industria musicale, dimostrando che la musica può essere un potente veicolo per il cambiamento e il bene comune.