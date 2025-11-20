Mobrici torna con “Con la lingua”, il nuovo singolo scritto con Gazzelle

Dopo oltre due anni dall’ultimo progetto discografico, Mobrici è pronto a inaugurare una nuova fase artistica. Da domani, venerdì 21 novembre, sarà infatti disponibile ovunque “Con la lingua”, il nuovo singolo pubblicato da Maciste Dischi / Epic / Sony Music Italia. Il brano, scritto insieme a Gazzelle e prodotto da Federico Nardelli, conferma l’attitudine del cantautore milanese a muoversi tra introspezione e ironia, in un equilibrio che unisce la leggerezza del pop e la profondità della canzone d’autore.

Il testo – nato a Roma durante una serata fra amici – è frutto di spontaneità e gioco, un momento creativo condiviso che ha dato origine a una canzone rimasta pressoché identica alla sua prima registrazione. «“Con la lingua” è una canzone nata a Roma, scritta insieme a Gazzelle e Federico Nardelli, che ne è anche il produttore artistico. Eravamo a casa, stavamo chiacchierando del film su Bob Dylan appena uscito e, con le chitarre in mano, abbiamo iniziato a suonare un giro quasi sempre uguale. Da lì, per gioco, abbiamo cominciato a improvvisare parole e melodie, divertendoci. Senza rendercene conto – racconta l’artista – abbiamo finito per usare una caratteristica che ci accomuna nella vita: l’ironia e l’autoironia. Abbiamo poi attaccato un microfono e una tastierina al computer e registrato un provino quella stessa sera. La versione finale è rimasta quasi identica a quella prima registrazione, perché non volevamo perdere la spontaneità e la verve di una bella serata tra amici, trascorsa a fare musica insieme.»

“Con la lingua” racconta gli amori che finiscono ma non completamente, le cose non dette e la leggerezza necessaria per sopravvivere alle ferite del cuore. È una canzone in cui corpo e memoria si inseguono, e dove emerge la sincerità di un autore che non teme di mostrare le proprie contraddizioni. Con questa nuova uscita, Mobrici conferma il suo stile riconoscibile, fatto di romanticismo disincantato e di storie intime capaci di farsi universali.

Il nuovo singolo arriva dopo “Che serata stupida”, il brano che ha segnato il ritorno del cantautore e che, come questo, porta la firma di Federico Nardelli alla produzione. Entrambi fanno intravedere una nuova maturità nel percorso dell’artista, che continua a fondere immediatezza melodica e profondità emotiva, portando la sua scrittura verso forme sempre più dirette e viscerali.

Ma la musica non sarà l’unica protagonista dei prossimi mesi. Dopo oltre due anni lontano dai palchi, Mobrici tornerà dal vivo mercoledì 11 marzo 2026 all’Alcatraz di Milano. Un evento molto atteso dai fan, che segnerà il grande ritorno live dell’artista. Non sarà un semplice concerto, ma un’occasione per ritrovarsi e rivivere insieme i brani che hanno scandito le tappe del suo percorso, dalle prime canzoni fino agli inediti più recenti.

Da frontman dei Canova al suo percorso solista, Mobrici ha sempre mantenuto una scrittura autentica e personale. Le sue canzoni, come “Anche le scimmie cadono dagli alberi” e “Gli anni di Cristo”, hanno raccontato la crescita, i dubbi e le relazioni con una sensibilità capace di parlare a un’intera generazione. Oggi, con “Con la lingua”, l’artista prosegue il suo cammino nel segno della sincerità e dell’emozione.

Con questa nuova uscita, Mobrici conferma il suo ruolo di voce generazionale del pop d’autore italiano, portando ancora una volta la sua capacità di trasformare esperienze personali in canzoni che appartengono a tutti.