Moreno Il Biondo e E-Wired Empathy: Folk Songs (Live) celebra le radici popolari

Da venerdì 17 aprile è disponibile su tutte le piattaforme digitali Folk Songs (Live), il nuovo album di Moreno Il Biondo e del collettivo internazionale E-Wired Empathy, secondo capitolo del percorso Viaggio nella Musica Popolare. Questo progetto porta avanti un racconto in musica che attraversa l'Italia e l'Europa, ricercando le radici della tradizione popolare attraverso una prospettiva moderna e creativa.



Folk Songs (Live) non si limita a preservare il passato: gli artisti riscrivono le antiche melodie rendendole materia viva, capace di entrare in dialogo con l'elettronica, l'improvvisazione e il linguaggio globale della world music. L'album è stato registrato dal vivo in alcuni dei più importanti teatri italiani come il Teatro Alighieri di Ravenna, il Teatro di Fiesole, il Teatro Bibiena di Sant'Agata Bolognese, l'Arena Rubicone di Gatteo a Mare e lo ZioLive di Milano.



Con Folk Songs, Moreno "Il Biondo" ed E-Wired Empathy raccontano il cuore umano della musica popolare: canzoni, storie e tradizioni che attraversano il tempo e si trasformano attraverso le persone. Un disco che non guarda al passato come archivio, ma come materia viva pronta a essere reinventata, condivisa e portata nel futuro.



L'ensemble guidato da Moreno Il Biondo si arricchisce della presenza di musicisti di caratura internazionale come David Rhodes (collaboratore storico di Peter Gabriel), Trilok Gurtu, Riccardo Tesi, Peter Tickell (violinista di Sting), insieme agli E-Wired Empathy. Il risultato è una trama sonora dove strumenti tradizionali ed elettronici convivono, aprendo nuove prospettive espressive.



L'album si apre con L'Autón e Mèr, un brano in dialetto romagnolo che trasporta l'ascoltatore in un'atmosfera intima, sospesa tra memoria e tempo. Seguono la Pizzica di San Vito, dove la voce di Stefania Morciano cattura l'energia della tradizione salentina, e La Ragazza col Pallone, che racconta in chiave contemporanea il tema dell'emancipazione femminile.



La sperimentazione emerge con Alien a Milan, dove il liscio romagnolo si intreccia con elettronica e suggestioni cosmiche, mentre La Voce del Mondo si apre a influenze nordiche e mediterranee. Maggio e Mokarta riportano all'autenticità delle tradizioni toscane e siciliane, mostrando come il folk possa essere reinventato senza perdere la propria identità.



Tra i momenti salienti ci sono anche Positive Atmosphere di David Rhodes, Beddha ci dormi e Salirà, quest'ultimo unendo folk, ska e sensibilità cantautorale per uno dei passaggi più coinvolgenti della raccolta. Chiude Tramonto, reinterpretazione del classico di Secondo Casadei, simbolo del ponte creato tra memoria e futuro.



Il progetto, realizzato con il supporto della Music Commission della Regione Emilia-Romagna, promuove la musica popolare come linguaggio contemporaneo e favorisce la collaborazione tra artisti internazionali. Le registrazioni live sono state curate da Alessandro Marcantoni e Antonio Patané, con produzione di Giovanni Amighetti, Moreno Conficconi e lo stesso Marcantoni. L'album esce per Arvmusic.



Moreno Conficconi, conosciuto come Il Biondo, vanta una carriera iniziata negli anni Ottanta tra orchestre e collaborazioni con artisti come Raoul Casadei, Tito Puente e Gloria Gaynor. Dopo l'esperienza con gli Extraliscio, si dedica oggi a innovare il folk romagnolo, partecipando a festival prestigiosi e promuovendo nuovi progetti come Romagna 2.0 insieme a una squadra di eccellenze della scena musicale italiana e internazionale. Folk Songs (Live) si inserisce così in un percorso artistico che guarda alle tradizioni popolari per reinventarle, portandole verso nuove direzioni e linguaggi.