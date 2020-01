Mostro, il nuovo singolo “La città” in radio e digitale dal 24 gennaio. Dal 6 marzo al via il tour

Da venerdì 24 gennaio 2020 sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Mostro, intitolato “La Città” (Honiro Label). Il brano anticipa il nuovo album in prossima uscita.

“La Città”, scritta e prodotta da Mostro, è una ballad in cui l’alchimia tra passaggi pop e rap è perfetta. Una dichiarazione d’amore in grado di svelare il lato più romantico dell’artista attraverso versi malinconici, che descrivono la perdita della persona amata. Una canzone grande come una città dove le cose che fanno male non possono entrare, un luogo che fa sentire protetti e sicuri, ma anche soli quando tutto è troppo grande intorno a noi.

A partire dal 6 marzo 2020 Mostro attraverserà l’Italia con il suo “THE WARRIORS TOUR”, che lo vedrà protagonista nei club della penisola con quattro attesissimi live. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, inizierà dal Teatro della Concordia di Venaria Reale (6 marzo), per poi fare tappa all’Hall di Padova (13 marzo), al Fabrique di Milano (14 marzo) e concludersi nella sua città d’origine, Roma, sabato 21 marzo all’Atlantico.

Mostro mette al centro della sua musica testi provocatori e mai scontati, rime taglienti e potenza dei suoni, arrivando ad affermarsi come nuovo nome della scena rap italiana. Su YouTube colleziona milioni di views e il suo ultimo album “The Illest Vol. 2” (26 aprile 2019, Honiro) conta 29,9 milioni di stream su Spotify, mentre “Ogni maledetto giorno” (2017), in una sola settimana dall’esordio riesce a scalare ben 87 posizioni della classifica FIMI/Gfk dei dischi più venduti, attestandosi il primo posto di una chart in cui presenziano i più importanti nomi della storia del rap italiano.

Lo scorso 29 giugno l’artista ha duettato con Ultimo allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro durante la data zero de ‘La Favola” sulle note del brano ‘Fumo Ancora’, prima di registrare a settembre 2019 il tutto esaurito di “The Illest Show”, due speciali concerti sold out a Milano e Roma.

CALENDARIO DATE:

Venerdì 6 marzo 2020 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Venerdì 13 marzo 2020 || Padova @ Hall

Sabato 14 marzo 2020 || Milano @ Fabrique

Sabato 21 marzo 2020 || Roma @ Atlantico

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0