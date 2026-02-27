Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Motorola accende il Festival con le passioni degli italiani tra musica, calcio e arte

Published

Motorola torna protagonista al Festival di Sanremo 2026, consolidando il proprio legame con la musica e con le passioni che uniscono gli italiani. Per il terzo anno consecutivo, il brand sarà presente nella città ligure con un progetto che fonde innovazione, arte e intrattenimento, in collaborazione con RadioMediaset e le sue emittenti Radio 105, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio.

L’edizione di quest’anno si distingue per un’inedita iniziativa capace di portare lo spirito del Festival fuori dal teatro e nel cuore della città. Oltre alla tradizionale presenza presso Villa Nobel, base operativa delle radio partner, Motorola ha ideato un’esperienza itinerante di grande impatto: un’installazione mobile e interattiva firmata dal creativo LUNAR (@mrmoon). L’opera celebra la connessione tra due passioni intramontabili degli italiani, la musica e il calcio, trasformandole in un linguaggio visivo e tecnologico capace di coinvolgere il pubblico in modo diretto.

La tecnologia come ponte per le emozioni: questo è il filo conduttore dell’attivazione sanremese del marchio. L’installazione di LUNAR rappresenta infatti un’esperienza pensata per valorizzare come l’innovazione tecnologica possa amplificare la creatività e la partecipazione collettiva. Le strade di Sanremo si trasformeranno in uno spazio aperto alla scoperta e all’interazione, dove i visitatori saranno accompagnati in un percorso artistico che racconta la passione tutta italiana per l’arte e lo sport.

Nel frattempo, all’interno di Villa Nobel, gli studi radiofonici di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio torneranno a essere il centro pulsante di contenuti e dirette speciali, raccontando il Festival con interviste e momenti esclusivi che rafforzano il legame con il pubblico.

Il valore di questa presenza è riassunto nelle parole di Giorgia Bulgarella, Marketing Manager di Motorola Italia: “Tornare a Sanremo per il terzo anno è per noi motivo di grande orgoglio e testimonia il nostro impegno a essere vicini alle passioni delle persone. Oltre a rinnovare la partnership di successo con RadioMediaset, che porta la nostra community nel vivo del Festival, abbiamo introdotto un’attivazione totalmente nuova. L’installazione di LUNAR è la sintesi perfetta della nostra visione: la tecnologia che si fa veicolo di emozioni, unendo creatività, musica e sport, le grandi passioni che animano l’Italia. Vogliamo che la nostra presenza a Sanremo sia un’esperienza in grado di connettere e ispirare il pubblico.”

Motorola conferma il suo ruolo nel promuovere la connessione tra innovazione e cultura popolare, unendo arte, intrattenimento e tecnologia in un’esperienza condivisa. La partecipazione al Festival di Sanremo non è solo un progetto di visibilità ma un modo per esprimere la propria visione di un’innovazione al servizio delle emozioni, capace di avvicinare le persone e di dare vita a esperienze uniche nel panorama italiano.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Motori

Triumph svela il Triumph Triple Trophy 2026: due esclusive Street Triple Moto2 Edition in palio

Spettacolo

CARL BRAVE torna a sorpresa con “MOZZICONI”: il suo nuovo EP fuori oggi ovunque

Spettacolo

Motorola accende il Festival con le passioni degli italiani tra musica, calcio e arte

Motori

Leapmotor accelera l’espansione in Europa con una rete di oltre 800 punti vendita

Spettacolo

Gianluca Grignani torna a Sanremo per un duetto speciale con Luchè

Spettacolo

Joji arriva in Italia nel 2026: unica data a Milano con Tommy Richman

Spettacolo

“The Comeback 3”: Lisa Kudrow torna su HBO Max il 23 marzo con l’ultima stagione

Motori

Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

Spettacolo

“Star City”: Apple TV+ svela la nuova dramedy sulla corsa allo spazio

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Senza categoria

Senhit torna sul palco: al San Marino Song Contest 2026 con “Superstar” feat. Boy George

Spettacolo

POOH: si aggiunge una TERZA DATA all’Arena di Verona per “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA IN ARENA”

Senza categoria

Huawei FreeBuds Pro 5: silenzio intelligente e suono ultra-immersivo

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Serena Brancale torna al Teatro Ariston e annuncia il nuovo “SACRO TOUR”

Tecnologia

LG Electronics conquista 26 premi agli iF Design Award 2026

Motori

Nuova Lexus ES: eleganza e tecnologia per una nuova era elettrificata

Giochi

John Carpenter torna in azione: un trailer animato per “Toxic Commando” celebra l’horror anni ’80

Tecnologia

Samsung estende il suo impegno per l’ambiente: Galaxy for the Planet e i nuovi obiettivi per il 2030
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Questa sera il Teatro Ariston accoglie una delle voci più originali e amate del nuovo cantautorato italiano: Chiello. L’artista lucano si esibirà accompagnato al...

3 ore ago

Motori

Triumph svela il Triumph Triple Trophy 2026: due esclusive Street Triple Moto2 Edition in palio

Alla vigilia del round inaugurale del Campionato del Mondo MotoGP 2026, Triumph Motorcycles e MotoGP presentano il nuovo Triumph Triple Trophy 2026, l’iniziativa che...

3 ore ago

Spettacolo

Gianluca Grignani torna a Sanremo per un duetto speciale con Luchè

Gianluca Grignani torna questa sera sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo, nella serata dedicata alle cover, come ospite di Luchè. I...

4 ore ago

Motori

Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

A partire dal 1° luglio, Mario Isola sarà il nuovo direttore generale di ACI Sport Spa, la società che gestisce l’attività sportiva automobilistica in...

5 ore ago