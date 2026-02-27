Motorola accende il Festival con le passioni degli italiani tra musica, calcio e arte

Motorola torna protagonista al Festival di Sanremo 2026, consolidando il proprio legame con la musica e con le passioni che uniscono gli italiani. Per il terzo anno consecutivo, il brand sarà presente nella città ligure con un progetto che fonde innovazione, arte e intrattenimento, in collaborazione con RadioMediaset e le sue emittenti Radio 105, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio.

L’edizione di quest’anno si distingue per un’inedita iniziativa capace di portare lo spirito del Festival fuori dal teatro e nel cuore della città. Oltre alla tradizionale presenza presso Villa Nobel, base operativa delle radio partner, Motorola ha ideato un’esperienza itinerante di grande impatto: un’installazione mobile e interattiva firmata dal creativo LUNAR (@mrmoon). L’opera celebra la connessione tra due passioni intramontabili degli italiani, la musica e il calcio, trasformandole in un linguaggio visivo e tecnologico capace di coinvolgere il pubblico in modo diretto.

La tecnologia come ponte per le emozioni: questo è il filo conduttore dell’attivazione sanremese del marchio. L’installazione di LUNAR rappresenta infatti un’esperienza pensata per valorizzare come l’innovazione tecnologica possa amplificare la creatività e la partecipazione collettiva. Le strade di Sanremo si trasformeranno in uno spazio aperto alla scoperta e all’interazione, dove i visitatori saranno accompagnati in un percorso artistico che racconta la passione tutta italiana per l’arte e lo sport.

Nel frattempo, all’interno di Villa Nobel, gli studi radiofonici di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio torneranno a essere il centro pulsante di contenuti e dirette speciali, raccontando il Festival con interviste e momenti esclusivi che rafforzano il legame con il pubblico.

Il valore di questa presenza è riassunto nelle parole di Giorgia Bulgarella, Marketing Manager di Motorola Italia: “Tornare a Sanremo per il terzo anno è per noi motivo di grande orgoglio e testimonia il nostro impegno a essere vicini alle passioni delle persone. Oltre a rinnovare la partnership di successo con RadioMediaset, che porta la nostra community nel vivo del Festival, abbiamo introdotto un’attivazione totalmente nuova. L’installazione di LUNAR è la sintesi perfetta della nostra visione: la tecnologia che si fa veicolo di emozioni, unendo creatività, musica e sport, le grandi passioni che animano l’Italia. Vogliamo che la nostra presenza a Sanremo sia un’esperienza in grado di connettere e ispirare il pubblico.”

Motorola conferma il suo ruolo nel promuovere la connessione tra innovazione e cultura popolare, unendo arte, intrattenimento e tecnologia in un’esperienza condivisa. La partecipazione al Festival di Sanremo non è solo un progetto di visibilità ma un modo per esprimere la propria visione di un’innovazione al servizio delle emozioni, capace di avvicinare le persone e di dare vita a esperienze uniche nel panorama italiano.