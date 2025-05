MTV Cribs Italia: torna la quinta stagione con nuovi tour nelle case delle celebrità

Dopo tanta attesa, finalmente ritorna in televisione uno dei programmi più iconici del mondo dello spettacolo. MTV Cribs Italia lancia la sua appassionante quinta stagione a partire da domenica 8 giugno, in prima TV assoluta su MTV (canale Sky 131, canale Sky Glass 122 e in streaming su NOW). Dal 10 giugno, gli episodi saranno disponibili anche su Paramount+.

La nuova edizione sarà narrata da Giulia Salemi, già conosciuta dai fan del programma per aver mostrato il suo elegante appartamento in precedenza. In questa stagione, Salemi guiderà gli spettatori attraverso le abitazioni delle celebrità più in voga, offrendoci uno sguardo unico ai loro stili di vita e ai segreti custoditi tra le mura domestiche. Le case non sono soltanto luoghi in cui vivere; riflettono la personalità, le passioni e i sogni di chi le abita.

I primi protagonisti della quinta stagione promettono di intrigare e stupire. L’8 giugno, l’attrice Claudia Gerini aprirà le porte del suo raffinato appartamento romano, ricco di premi e oggetti vintage che raccontano la sua carriera nel mondo del cinema e della TV. Il 15 giugno sarà la volta di Elisabetta Gregoraci, che ospiterà le telecamere nel suo lussuoso appartamento a Monte Carlo, arricchito da opere d’arte pop e una spettacolare terrazza panoramic.

Il 22 giugno, MTV Cribs ci porterà nella casa di Nina Zilli a Piacenza, un luogo di ritrovo per amici e colleghi. Zilli mostrerà il suo studio di registrazione unico, ricavato da una vecchia stalla, e una collezione di sartoria molto personale. Infine, il 29 giugno, Giacomo Maiolini aprirà le porte della sua villa in Franciacorta, un ex convento del Cinquecento trasformato in una dimora di design e arte.

MTV Cribs Italia è una produzione Paramount Italia, realizzata in collaborazione con Stand By Me. Nel corso degli anni, il programma si è affermato come un vero cult televisivo, ospitando celebrità internazionali di spicco e svelando abitazioni da sogno. Questa quinta edizione italiana promette di non deludere le aspettative, introducendo anche nuovi formati digitali che coinvolgeranno i protagonisti di ogni episodio attraverso domande inedite e giochi interattivi.