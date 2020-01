MTV Generation, Elasi è il nuovo artista del mese con “Si salvi chi può”

E’ Elasi l’Artista del Mese selezionata da MTV New Generation, il progetto multimediale di MTV che dà la possibilità alle nuove leve della Musica Italiana di mostrare il proprio talento grazie a nuove opportunità di promozione online e onair. Da mercoledì 1° gennaio il video in rotazione su MTV Music (canale 704 di Sky) è dunque “Si Salvi Chi Può” di ELASI.

MTV New Generation ha selezionato ELASI perchè è lampante in lei un’innata creatività che dimostra spontaneamente su diversi livelli artistici. “Si Salvi Chi Può”, singolo appena uscito per Sugar, evidenzia notevoli capacità nel saper contaminare diversi stili musicali. La sua musica scorre tra ritmi afro, influenze urban, elettronica che non disdegna la dance, uno stile di canto fresco e contemporaneo, e testi in italiano dall’impatto diretto ma dal significato più profondo e critico verso le contraddizioni e le ipocrisie della società moderna. Anche il video, girato da Ivan Cazzola, arriva immediamente all’obiettivo, e descrive bene in immagini questo giovanissimo personaggio di cui speriamo si senta parlare in futuro. Elasi risulta perfettamente a suo agio davanti alla telecamera, originale nel vestire, stilosa nei movimenti, ironica nello sguardo e armata di un sorriso che fa subito simpatia. E questo per un video che andrà in altissima rotazione non guasta mai.

Nel mese di gennaio “Si Salvi chi Può” di ELASI sarà perciò il video italiano più trasmesso su Mtv Music (canale 704 di Sky).

