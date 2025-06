Muitomas firma la collezione di borracce più cool dell’estate

Quando le temperature iniziano a salire, mantenere l’idratazione diventa essenziale. Con l’arrivo della stagione calda, Muitomas, il brand lifestyle italiano, ha lanciato una nuova collezione di borracce pensate per adattarsi a ogni tipo di routine quotidiana e per accompagnare chi ama vivere all’aria aperta, ma anche per chi non rinuncia allo stile in città.

Il primo modello, la TravelMug Muitomas da 900ml, è ideale per chi cerca una soluzione per mantenere la bevanda preferita alla temperatura desiderata per tutto il giorno. Grazie alla doppia parete in acciaio inossidabile, questa borraccia è in grado di mantenere i liquidi caldi fino a 10 ore e freddi fino a 24 ore. Il design iconico, unito al pratico manico integrato e alla cannuccia interna, garantisce comfort e praticità durante gli spostamenti.

Per chi invece vuole arricchire l’acqua quotidiana con sapori naturali, la borraccia con infusore da 700ml è la scelta perfetta. Con il suo infusore integrato, è possibile creare bevande aromatizzate con frutta, menta e zenzero. Il tappo con chiusura ermetica assicura che non ci siano fuoriuscite, rendendola perfetta per essere trasportata in borsa o nello zaino.

Infine, per gli sportivi, la borraccia sportiva da 1200ml offre una capacità extra-large, perfetta per sopperire alla sete durante allenamenti intensi. Dotata di un laccio antiscivolo e una maniglia laterale, quest’ultimo modello è pensato per un trasporto facile anche durante le attività più dinamiche.

E non poteva mancare l’attenzione per i compagni a quattro zampe con la borraccia Muitomas per animali. Progettata con una ciotola pieghevole incorporata, permette di dissetare cani e gatti ovunque, grazie a un design leggero e compatto. Il tappo a vite con chiusura di sicurezza evita sversamenti indesiderati, rendendola ideale per l’uso outdoor.

Con queste novità, Muitomas si dimostra ancora una volta attento alle esigenze di chi ama vivere con stile e praticità, offrendo soluzioni innovative e alla moda per affrontare la stagione estiva.