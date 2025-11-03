MUSICULTURA 2026: aperte le iscrizioni alla XXXVII edizione del concorso

La XXXVII edizione di Musicultura ha aperto ufficialmente le iscrizioni, invitando le nuove voci della canzone popolare e d’autore italiana a partecipare al concorso. Gli aspiranti protagonisti della scena musicale italiana avranno tempo fino al 12 novembre per iscriversi, con la possibilità di vincere il Premio Banca Macerata di 20.000 euro, destinato a sostenere l’indipendenza artistica dei talenti emergenti.

Musicultura, attiva dal 1990, continua a ricercare e valorizzare artisti dotati di talento e creatività autentica. Il concorso non prevede restrizioni di genere musicale, richiedendo soltanto che i partecipanti siano autori o coautori delle canzoni che presentano.

In merito alla nuova edizione, il direttore artistico di Musicultura, Ezio Nannipieri, dichiara: “Di canzoni che si parlano addosso ce ne sono in abbondanza. Nell’aria si avverte il bisogno di uno scrivere e di un cantare che siano l’espressione ad alta fedeltà di cosa si muove veramente nei cuori e nell’immaginazione. Attraverso il concorso, Musicultura spera di avere la lucidità e il sentimento per riconoscere queste energie fresche, per accoglierle e dare loro meritato risalto.”

La competizione rappresenta un’occasione unica per i giovani artisti, offrendo loro un percorso di crescita professionale e artistica lungo diversi mesi. Le tappe includono le Audizioni Live al Teatro Lauro Rossi di Macerata, il Concerto dei finalisti al Teatro Persiani di Recanati, e il concerto di Roma presso la Sala A di Via Asiago, trasmesso su Rai Radio1. Le finali si terranno all’Arena Sferisterio di Macerata. La partnership con la Rai garantisce inoltre una notevole esposizione mediatica, essenziale per emergere nel panorama musicale.

A segnare questa edizione 2026 è l’ingresso di Tricarico nel Comitato Artistico di Garanzia, un gruppo di esperti che include nomi come Claudio Baglioni, Carmen Consoli e Vasco Rossi. Tricarico si unisce così a una storica lista di membri, i cui fondatori furono Fabrizio De André e Giorgio Caproni nel 1990.

Musicultura ha già visto emergere artisti di rilievo come Gianmaria Testa, Simone Cristicchi e Margherita Vicario, e si conferma come una piattaforma significativa per la scoperta di talenti straordinari.