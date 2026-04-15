Musicultura 2026: svelati i 16 finalisti e Raphael Gualazzi ospite d'onore

Musicultura 2026 ha annunciato i nomi dei 16 artisti che accedono alla fase finale del celebre concorso dedicato alla canzone popolare e d'autore italiana. La presentazione nazionale è in programma il 23 e 24 aprile al Teatro Persiani di Recanati, con un doppio concerto che sarà trasmesso in diretta su Rai Radio1 e in streaming video su Rainews.it e sui social. Special guest della due giorni sarà Raphael Gualazzi, pianista e compositore riconosciuto per lo stile originale e raffinato, capace di fondere jazz, blues e soul con una sensibilità personale.



Da trentasette anni il festival Musicultura promuove la creatività e il rinnovamento generazionale nella musica d'autore, valorizzando giovani artisti e autori. Tra i nomi usciti dal festival nei decenni figurano Gianmaria Testa, Simone Cristicchi, La Rappresentante di Lista e Margherita Vicario.



Di seguito i 16 finalisti, citati con città di provenienza e titolo della canzone:

Acqua Distillata canta Ribaltavapori (Trieste) con Gaia;

Alessandro Ragazzo (Venezia) con Il rito delle ombre;

Claudio Covato (Siracusa) con Chiddu ca ma resta;

DDUMA (Lecce) con Fimmine de guerra;

Dea Culpa, Ciao sono Vale (Bergamo) con Pelle viola;

Federico Baldi (Bergamo) con La macchina del tempo;

Giovanni Toscano (Pisa) con Emma;

Giulia Trovò (Treviso) con Se non dovessi più tornare;

Isabella Privitera (Bologna) con Eya;

Manuella (Sassari) con Undi è l'amori?;

Maredè (Senigallia) con Stupido cuore;

Mazzoli (Pesaro/Bologna) con Perdita di tempo;

MEZZANERA (Bologna) con Piume;

Narratore Urbano (Torino) con Il mio coinquilino vuole uccidermi;

Rosita Brucoli (Milano) con Agente!;

XGIOVE (Porto Sant'Elpidio) con Ora che scende la notte.



Le serate saranno presentate dai giornalisti John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua di Rai Radio1. I biglietti sono disponibili su vivaticket.it e al botteghino del Teatro Persiani.



Durante l'evento salirà sul palco Raphael Gualazzi, artista conosciuto per la sua autenticità e ricercatezza musicale. "La partecipazione di Raphael è un vero piacere e non lo dico solo in termini artistici. È un musicista che ha mostrato tenacia nel proteggere la propria indole e la propria autenticità, dalle insidie dello show business, spero che il suo esempio possa ispirare anche il cammino dei nostri finalisti", ha commentato Ezio Nannipieri, direttore artistico del festival.



La selezione si è rivelata particolarmente competitiva: dal novembre 2025 sono state infatti ascoltate e valutate 2.656 canzoni inviate da 1.328 partecipanti, nuovo record per la manifestazione. 60 proposte sono state poi convocate per le Audizioni Live di marzo al Teatro Lauro Rossi di Macerata, conquistando oltre 2,5 milioni di visualizzazioni online e 4.000 spettatori in sala.



Le canzoni dei 16 finalisti saranno inserite nella compilation ufficiale della XXXVII edizione di Musicultura e programmate nel palinsesto di Rai Radio1. Otto di loro saranno poi selezionati dal prestigioso Comitato Artistico di Garanzia, composto da grandi nomi come Claudio Baglioni, Carmen Consoli, Giorgia, Vasco Rossi, Ron e molti altri. Questi otto finalisti si confronteranno nelle serate conclusive del festival allo Sferisterio di Macerata, il 19 e 20 giugno 2026, dove sarà il pubblico a decretare il Vincitore assoluto, che riceverà 20.000 euro come Premio Banca Macerata.



Saranno assegnati anche la Targa della Critica Piero Cesanelli (3.000 euro), il Premio Grotte di Frasassi (2.000 euro) e il Premio per il miglior testo (2.000 euro), in collaborazione con l'Università di Macerata e l'Università di Camerino.



Musicultura 2026 gode del supporto di numerosi partner istituzionali e culturali, tra cui il Ministero della Cultura, Rai, Banca Macerata, Università di Camerino e Università di Macerata, e conferma il suo ruolo chiave nel panorama musicale italiano come trampolino di lancio per nuovi talenti.