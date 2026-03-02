MWC 2026: Motorola lancia i nuovi motorola razr fold, edge 70 fusion e moto buds

Motorola accelera sull’innovazione mobile e lifestyle con una serie di annunci che rafforzano il posizionamento del brand nel segmento premium. Il marchio ha infatti svelato il nuovo motorola razr fold, presentato come primo smartphone pieghevole a libro della famiglia razr, insieme al nuovo motorola edge 70 fusion, ai rinnovati auricolari moto buds 2 plus e moto buds 2, e a importanti iniziative legate alla FIFA World Cup 2026.

Con il debutto del motorola razr fold, Motorola entra con decisione nel segmento dei foldable “a libro”, ampliando in modo significativo il proprio portfolio. Il dispositivo nasce per offrire un’esperienza versatile che abbraccia lavoro, creatività e intrattenimento, puntando su un design pensato per la produttività in mobilità.

Lo smartphone integra un display esterno da 6,6 pollici che, una volta aperto, lascia spazio a un ampio schermo interno 2K LTPO da 8,09 pollici, concepito per garantire una superficie visiva estesa senza compromessi. L’obiettivo dichiarato è offrire una vera “tela digitale” capace di adattarsi a diversi scenari d’uso, dal multitasking alla fruizione di contenuti.

Accanto al foldable debutta il motorola edge 70 fusion, dispositivo che punta a coniugare design proiettato al futuro, materiali innovativi e un comparto fotografico evoluto. Il modello si rivolge a chi cerca uno smartphone dallo stile distintivo senza rinunciare alle prestazioni premium.

Il terminale si distingue per il design a quattro curve e per un sistema di fotocamere intelligente supportato da capacità AI avanzate, elementi che mirano a elevare l’esperienza d’uso quotidiana sia sul fronte creativo sia su quello della produttività.

Motorola ha inoltre ampliato il proprio ecosistema moto things con il lancio dei nuovi moto buds 2 plus e moto buds 2. I due auricolari wireless puntano a offrire audio immersivo, funzionalità intelligenti e connettività fluida all’interno di un design elegante caratterizzato dai colori Pantone.

L’obiettivo è migliorare l’esperienza quotidiana degli utenti, dal lavoro all’intrattenimento, rafforzando al tempo stesso la coerenza estetica dell’ecosistema Motorola.

La nuova collezione FIFA World Cup 26 si arricchisce con l’introduzione delle versioni dedicate di motorola razr fold e motorola edge 70 fusion. In qualità di Official Smartphone Partner del torneo, Motorola continua a celebrare l’evento calcistico globale attraverso dispositivi esclusivi che uniscono design premium e innovazione mobile.

I nuovi modelli si affiancano al già annunciato motorola razr FIFA World Cup 26™ Edition all’interno della linea Collections by motorola, pensata per valorizzare l’unione e la creatività su scala mondiale. Ogni dispositivo integra il marchio ufficiale del torneo e raffinati accenti placcati in oro 24 carati, sottolineando l’approccio premium del brand.

Tra le novità strategiche figura anche House of Moto Indigo, il nuovo colore globale sviluppato in collaborazione con Pantone. Questa tonalità rappresenta l’evoluzione di Motorola verso una vera identità di tecnologia lifestyle, incarnando concetti di profondità, intelligenza e creatività.L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di branding che punta a rafforzare il legame tra tecnologia, design e cultura visiva.

Motorola rafforza inoltre la partnership con la FIFA World Cup 2026 attraverso FIFA Heroes, un titolo calcistico arcade 5 contro 5 che combina icone reali e personaggi di fantasia. Gli utenti Motorola potranno accedere a contenuti esclusivi e a un’esperienza ottimizzata, in particolare sul grande display del razr fold.

Sul fronte enterprise e sicurezza, l’azienda annuncia una collaborazione strategica con la GrapheneOS Foundation per portare la sicurezza mobile a un livello superiore. A questa si affianca Moto Analytics, piattaforma di analisi di livello enterprise che offre visibilità in tempo reale sulle prestazioni dei dispositivi.

Si amplia infine Moto Secure con la nuova funzione Private Image Data, progettata per rimuovere automaticamente i metadati sensibili dalle immagini. Un passo che rafforza ulteriormente la protezione della privacy degli utenti e consolida l’ecosistema ThinkShield.