MYLES SMITH: il 23 maggio esce il suo nuovo Ep “A MINUTE, A MOMENT…”

Il talentuoso cantautore inglese Myles Smith, conosciuto per il suo stile unico e le emozionanti storie raccontate attraverso la sua musica, è pronto a lanciare il suo nuovo EP intitolato “A Minute, A Moment…” in uscita il 23 maggio in formato fisico e digitale. Questo progetto segna un ritorno atteso dopo il successo globale del singolo “Stargazing”, certificato ORO in Italia, e la vittoria del prestigioso Rising Star alla 45esima edizione dei BRIT Awards.

Con oltre un miliardo di stream alle spalle, Myles Smith continua a conquistare il pubblico internazionale. L’EP, che sarà anticipato dal singolo “My First Heartbreak”, già disponibile in digitale, esplora temi come l’amore, la conoscenza di sé stessi e la crescita personale, mostrando il lato più intimo e vulnerabile dell’artista.

Myles è attualmente impegnato in un tour mondiale che l’ha visto esibirsi con il tutto esaurito negli Stati Uniti. Inoltre, farà da opening act nella data italiana del Mathematics Tour di Ed Sheeran, il 14 giugno presso lo Stadio Olimpico di Roma. La sua carriera musicale ha vissuto due anni cruciali, il 2024 e il 2025, durante i quali la sua hit “Stargazing” ha raggiunto picchi senza precedenti, mantenendosi in classifica per 29 settimane nella Billboard Hot 100 e superando i 730 milioni di stream su Spotify.

Dopo il riconoscimento come “BBC Introducing Artist of the Year” e l’inclusione nella longlist del BBC Sound of 2024, Myles Smith continua a scalare le classifiche internazionali, affermandosi tra le voci emergenti più brillanti della scena musicale britannica. Originario di Luton, la sua carriera ha avuto una rapida ascesa grazie anche al successo virale delle sue cover su TikTok, che l’hanno portato a firmare con l’etichetta RCA di Sony.

Il singolo “My First Heartbreak”, che ha già emozionato il pubblico durante alcune tappe del suo tour mondiale, racconta il dolore personale di Myles per l’abbandono del padre, una ferita che ha segnato profondamente il suo percorso di vita. Accompagnato da un video intenso e toccante, il brano rispecchia l’emotività profonda, la vulnerabilità e la speranza contenute nelle sue parole.