Set della Film “La stranezza” di Roberto Andò, 2022. Nella foto Foto di Lia Pasqualino. Questa fotografia è solo per uso editoriale, il diritto d'autore è della società cinematografica e del fotografo assegnato dalla società di produzione del film e può essere riprodotto solo da pubblicazioni in concomitanza con la promozione del film. E’ obbligatoria la menzione dell’autore- fotografo: Lia Pasqualino. Set of “La stranezza” di Roberto Andò, 2021. In the picture Photo by Lia Pasqualino. This photograph is for editorial use only, the copyright is of the film company and the photographer assigned by the film production company and can only be reproduced by publications in conjunction with the promotion of the film. The mention of the author-photographer is mandatory: Lia Pasqualino

Spettacolo

Nasce Sky Cinema Stories: il nuovo canale dedicato alle grandi storie del cinema

Published

Dal 7 dicembre gli appassionati di cinema avranno una nuova casa per riscoprire le emozioni del grande schermo. Sky Cinema Stories debutta su Sky Cinema e in streaming su NOW con un’offerta dedicata ai racconti che hanno lasciato un segno profondo nella storia del cinema.

Un canale pensato per le storie che restano, i personaggi che emozionano e i film che diventano memoria collettiva. La nuova proposta di Sky nasce per unire in un solo spazio le narrazioni premiate, le opere ispirate alla realtà e i titoli che hanno scritto la storia della settima arte. Un punto di riferimento per chi ama le grandi storie che parlano al cuore e alla mente, ieri come oggi.

L’esordio del canale, domenica 7 dicembre alle 21:15, sarà segnato da un evento speciale: per la prima volta su Sky Cinema arriva “La stranezza”, il film pluripremiato di Roberto Andò che vede protagonisti Ficarra e Picone insieme a Toni Servillo. Un titolo che unisce il talento comico e la profondità del cinema d’autore, rendendo omaggio a Luigi Pirandello.

Nel palinsesto di Sky Cinema Stories troveranno spazio pellicole tratte da vicende realmente accadute o ispirate a grandi episodi storici, come “Le assaggiatrici”, “The Wolf of Wall Street”, “Rush” e “Il traditore”. Non mancheranno film pluripremiati e acclamati dalla critica, tra cui “Anora”, “Giurato numero 2”, “Conclave”, “The Brutalist” e “Diamanti”. A completare l’offerta, una selezione di capolavori senza tempo che hanno segnato la memoria collettiva: “Il miglio verde”, “Pulp Fiction”, “Il grande Lebowski” e “C’era una volta in America”.

“Le emozioni più profonde del cinema, le storie che restano, i personaggi che diventano iconici e i racconti che parlano al cuore e alla mente”: così nasce il concept di Sky Cinema Stories, un viaggio tra epoche, generi e stili per riscoprire la potenza del racconto cinematografico.

Sky Cinema Stories sarà disponibile per tutti i clienti Sky Cinema dal 7 dicembre e in streaming su NOW, con una programmazione sempre disponibile anche on demand. Un nuovo spazio che celebra la magia senza tempo del cinema, dove ogni storia continua a vivere e a emozionare.

