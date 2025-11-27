Nasce Sky Cinema Stories: il nuovo canale dedicato alle grandi storie del cinema

Dal 7 dicembre gli appassionati di cinema avranno una nuova casa per riscoprire le emozioni del grande schermo. Sky Cinema Stories debutta su Sky Cinema e in streaming su NOW con un’offerta dedicata ai racconti che hanno lasciato un segno profondo nella storia del cinema.

Un canale pensato per le storie che restano, i personaggi che emozionano e i film che diventano memoria collettiva. La nuova proposta di Sky nasce per unire in un solo spazio le narrazioni premiate, le opere ispirate alla realtà e i titoli che hanno scritto la storia della settima arte. Un punto di riferimento per chi ama le grandi storie che parlano al cuore e alla mente, ieri come oggi.

L’esordio del canale, domenica 7 dicembre alle 21:15, sarà segnato da un evento speciale: per la prima volta su Sky Cinema arriva “La stranezza”, il film pluripremiato di Roberto Andò che vede protagonisti Ficarra e Picone insieme a Toni Servillo. Un titolo che unisce il talento comico e la profondità del cinema d’autore, rendendo omaggio a Luigi Pirandello.

Nel palinsesto di Sky Cinema Stories troveranno spazio pellicole tratte da vicende realmente accadute o ispirate a grandi episodi storici, come “Le assaggiatrici”, “The Wolf of Wall Street”, “Rush” e “Il traditore”. Non mancheranno film pluripremiati e acclamati dalla critica, tra cui “Anora”, “Giurato numero 2”, “Conclave”, “The Brutalist” e “Diamanti”. A completare l’offerta, una selezione di capolavori senza tempo che hanno segnato la memoria collettiva: “Il miglio verde”, “Pulp Fiction”, “Il grande Lebowski” e “C’era una volta in America”.

“Le emozioni più profonde del cinema, le storie che restano, i personaggi che diventano iconici e i racconti che parlano al cuore e alla mente”: così nasce il concept di Sky Cinema Stories, un viaggio tra epoche, generi e stili per riscoprire la potenza del racconto cinematografico.

Sky Cinema Stories sarà disponibile per tutti i clienti Sky Cinema dal 7 dicembre e in streaming su NOW, con una programmazione sempre disponibile anche on demand. Un nuovo spazio che celebra la magia senza tempo del cinema, dove ogni storia continua a vivere e a emozionare.