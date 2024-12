Natale unplugged: vivere appieno la magia delle feste con Motorola

Natale unplugged: Motorola introduce Moto Unplugged e Moto AI per vivere appieno la magia delle feste

Il Natale è un momento speciale per godersi la compagnia di amici e familiari senza distrazioni. Quest’anno, Motorola ha lanciato Moto Unplugged, una funzionalità progettata per ritrovare un sano equilibrio tra tecnologia e vita reale durante le festività.

Con Moto Unplugged gli utenti possono creare il proprio “digital detox” personalizzato, scegliendo quali app e notifiche silenziare durante le feste. È possibile disconnettersi per un periodo prestabilito, impostando una password per riattivare il telefono quando si desidera. Questa funzionalità permette di concentrarsi sulle connessioni umane, lasciando che la magia del Natale sia vissuta pienamente senza distrazioni.

Inoltre, per gli utenti iscritti al programma beta, Moto AI offre “Catch me up”, una funzionalità smart che riassume i messaggi più importanti ricevuti durante la disconnessione. Con un semplice comando vocale, Moto AI permette agli utenti di conoscere gli aggiornamenti più rilevanti avvenuti mentre erano offline, consentendo loro di riprendere le attività senza stress.

Moto Unplugged è disponibile su una vasta gamma di dispositivi Motorola compatibili, tra cui i più recenti Razr 50 Ultra ed Edge 50 Neo. Catch me up (Moto AI) è attualmente disponibile per gli utenti iscritti al programma beta.